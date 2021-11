NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi, menguat 23 poin.

Penguatan setara 0,16 persen itu menjadikan rupiah ke posisi Rp14.255 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS. (Ant/OL-13)

