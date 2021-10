Komit Bantu Masyarakat Efisiensikan Biaya Listrik

ADA banyak hal terkait dalam berbisnis yang harus diperhitungkan, salah satunya adalah soal listrik. Tingginya biaya listrik bisa mempengaruhi harga jual sebuah produk.

Untuk itu menekan biaya listrik menjadi salah satu solusi yang kerap dilakukan bagi para pengusaha. Untuk itu Home Lift yang hemat listrik memiliki banyak nilai tambah dari berbagai aspek bisnis, karena dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam pemakaian jangka panjang serta efisiensi biaya bisnis yang optimal.

Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional, PT Pardi Solusi Abadi, sebagai penyedia Home Lift meluncurkan Kampanye Home Lift Hemat Listrik dengan menyediakan inovasi Home Lift Hemat Listrik yang memiliki jaminan kualitas, hemat biaya, mudah dirawat, dan human safety guarantee serta variasi produk yang kompatibel dengan kondisi bangunan.

“Efisiensi biaya bisnis tidak bisa dilihat dari sisi pengeluaran biaya, tetapi juga manfaat dan nilai tambah yang akan didapat konsumen. Nilai tambah yang diberikan bisa menjadi diferensiasi dengan produk pesaing, membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan customer value, sehingga pada akhirnya dapat menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Home Lift Hemat Listrik merupakan salah satu solusi tepat dalam efisiensi biaya bagi yang membutuhkan untuk keperluan bisnis maupun pribadi, karena hemat biaya listrik dan perawatan, serta bisa memberikan nilai tambah yang optimal bagi pengguna,” ujar Business Expert, Akademisi, CEO & Founder Paw.id, Ena Ratiyo dalam siaran persnya.

“Dalam rangka Hari Listrik Nasional, Pardi Solusi meluncurkan Kampanye Home Lift Hemat Listrik, sebagai bagian dari solusi bagi pelaku usaha agar memiliki akses mobilitas yang worry free dan hemat biaya sehingga hidupnya lebih berkualitas,” tambah Chief Operating Officer PT Pardi Solusi Abadi, Joni Tse.

“Kami menyediakan pilihan produk Home Lift Hemat Listrik yaitu ARE Miniwatt dengan besaran energy hanya 150 watt, dan ARE Mangusta dengan besaran energy hanya 300 watt. Kebutuhan listrik untuk kedua Home Lift tersebut bahkan lebih kecil dari pada dispenser, AC, setrika, dan barang elektronik rumah lainnya, dan memungkinkan untuk digunakan bahkan saat tidak ada listrik selama sekitar 30 kali berjalan atau bervariasi tergantung pada daya baterai. ARE Miniwatt dan ARE Mangusta juga fully customized karena dapat disesuaikan dengan ruangan sehingga tidak ada ruang yang terbuang, dan berbagai pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan interior bangunan," imbuhnya.

Selain hemat listrik, ARE Miniwatt dan ARE Mangusta juga memiliki kelebihan yang menguntungkan lainnya, seperti Home Lift Hemat Listrik dengan High Efficient Energy yang telah dipatenkan, memiliki sistem anti pemadaman, tidak membutuhkan ruang peralatan, pengoperasian yang nyaman dan tidak berisik, dilengkapi dengan pembatas kecepatan yang bisa menghindari gerakan yang tidak terkendali pada kabin sehingga lebih aman, biaya perawatan yang terjangkau, serta ramah lingkungan dan bersih karena tidak menggunakan minyak jenis apapun.

Teknologi home lift dari Pardi Solusi tidak membutuhkan ruang mesin dan tanpa pit. Pemasangannya tidak perlu membongkar susunan ruang atau tidak memerlukan dinding tambahan sehingga lebih hemat ruang dan tetap menjaga estetik. Dengan tampilan dan produk berkualitas 100% asli dari Eropa, home lift dari Pardi Solusi dapat digunakan dengan nyaman dan memberikan nilai tambah bagi konsumen.

“Home lift dari Pardi Solusi menggunakan teknologi screw drive yang telah dipatenkan dan telah terbukti selama 70 tahun, dan telah memenuhi prosedur persyaratan keselamatan internasional dari Eropa, serta layanan yang selalu siap sedia menjamin kualitas produk, servis, dan perawatan,” ujar Joni Tse. (RO/A-1)