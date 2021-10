ShopeePay Luncurkan 11.11 Big Deals untuk Amplifikasi Dampak Positif

Konferensi Pers Peluncuran ShopeePay 11.11 Big Deals menghadirkan (ki-ka) Julius Putranto Komang Founder & Owner Penyetan Cok, Cindy Candiawan Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay, serta Mona Ratuliu Ibu Rumah Tangga dan Pengguna Setia ShopeePay



SHOPEEPAY, layanan pembayaran digital yang berkomitmen mendorong akses digitalisasi finansial bagi pelaku bisnis dan pengguna di seluruh Indonesia, Rabu (27/10), meluncurkan salah satu kampanye terbesar di tahun ini. Yaitu ShopeePay 11.11 Big Deals. Berlangsung pada 28 Oktober - 12 November, kampanye ini menghadirkan serangkaian promo untuk memberikan pengalaman transaksi digital terbaik bagi pengguna seperti Late Night Deals Rp11, Cashback 100%, hingga Paket Voucher ShopeeFood Rp1.



Dengan mengusung semangat Hari Pahlawan yang diperingati setiap bulan November, kampanye ShopeePay 11.11 Big Deals juga menjadi momentum untuk memfasilitasi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengamplifikasikan dampak positif yang lebih besar dari penggunaan pembayaran digital. Melalui berbagai program stimulus berupa rangkaian promo cashback dan kampanye, pengguna memiliki kesempatan untuk belanja dengan lebih hemat di lebih banyak merchant, terutama UMKM.



Di saat yang bersamaan, kampanye ini juga ingin berperan dalam mendukung pelaku bisnis dengan meningkatkan angka transaksi. Serta memudahkan operasional bisnis melalui digitalisasi pencatatan transaksi harian.



Cindy Candiawan, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengandalkan pembayaran digital di tengah pandemi, ShopeePay terus berupaya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik melalui teknologi. "Upaya kami terwujudkan lewat perluasan ekosistem ShopeePay ke berbagai lini industri, menghadirkan inovasi fitur yang relevan bagi pengguna, serta memperluas akses top up saldo ShopeePay secara online dan offline. Kami juga secara rutin menghadirkan berbagai kampanye menarik untuk menghadirkan pengalaman transaksi digital yang menguntungkan bagi pengguna, salah satunya dengan ShopeePay 11.11 Big Deals," tambahnya.



Sependapat dengan pandangan tersebut, Julius Putranto Komang yang merupakan Founder & Owner Penyetan Cok menjelaskan situasi masa pandemi telah mendorong semakin banyak konsumen beralih ke pembayaran digital. "Terlebih dengan adanya promo menarik dan momen-momen khusus seperti kampanye ShopeePay 11.11 Big Deals yang menjadi daya tarik bagi konsumen untuk bertransaksi lebih besar. Berkaca dari kampanye tanggal cantik ShopeePay sebelumnya, transaksi menggunakan ShopeePay di gerai kami bisa meningkat hingga lebih dari 2x lipat. Hal ini yang memungkinkan kami untuk terus mengembangkan bisnis, sehingga bisa memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap lebih banyak orang," jelasnya.



Kampanye ShopeePay 11.11 Big Deals menghadirkan promo yang lebih besar dan menarik, seperti:



• Cashback 100%: Voucher Cashback 100% seharga Rp100 yang bisa digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan seperti makan, jajan, hingga belanja dengan lebih hemat melalui fitur Deals Sekitarmu pada aplikasi Shopee.



• Late Night Deals Rp11: Voucher Cashback 100% seharga Rp11 spesial di merchant pilihan yang tersedia secara terbatas di pukul 21.00 hingga 24.00.



• Paket Voucher ShopeeFood Rp1: Paket bundling berisi berbagai voucher potongan harga ShopeeFood senilai total Rp150.000 dengan harga Rp1.





Seluruh penawaran promo tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi di ratusan merchant dari berbagai kategori. Di antaranya Gong Cha, Solaria, Sour Sally, Auntie Anne’s, Alodokter, Penyetan Cok, Kembang Joyo, Pasar Now, Indodax, Englishnesia, hingga Alfamart, Indomaret, dan Superindo.



Tak sampai di situ, pada puncak kampanye yang berlangsung 11 November, pengguna akan disuguhkan berbagai promo yang tak kalah menarik seperti ShopeePay Deals Rp1, Diskon s/d 111 Ribu, hingga Alfamart Flash Sale Rp1,100. Seluruh rangkaian promo ini turut melengkapi kampanye Shopee 11.11 Big Sale yang berlangsung 18 Oktober hingga 11 November.



Mona Ratuliu sebagai Ibu Rumah Tangga & Pengguna Setia ShopeePay turut mengekspresikan antusiasmenya, “Pembayaran digital memang telah menjadi bagian yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Mulai dari berbelanja, kuliner, hingga bayar tagihan. Sebagai pengguna setia ShopeePay, saya sendiri telah membuktikan bahwa transaksi dengan ShopeePay jauh lebih menguntungkan daripada uang tunai, sehingga dapat dialokasikan untuk belanja yang lain, terutama dari UMKM. Karena itu, manfaatkan promo spesial ShopeePay 11.11 Big Deals untuk memberi dampak positif yang lebih besar untuk sesama.”



Informasi lebih lengkap mengenai promo dan keseruan ShopeePay 11.11 Big Deals dapat ditemukan di sini.



Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay. (RO/OL-10)