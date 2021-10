Kurs Dolar Stabil Setelah Bergolak Sebulan Terakhir

MATA uang dolar Amerika Serikat stabil pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (26/10), setelah melonjak dari level terendah satu bulan karena para pedagang mempertimbangkan prospek suku bunga yang lebih tinggi untuk berbagai mata uang dan mempertimbangkan data ekonomi dan komentar bank sentral yang dapat memengaruhi posisi mereka.

Pergerakan naik terjadi dengan mengorbankan euro, yen Jepang dan franc Swiss. Perubahan tampaknya menunjukkan bahwa pasar telah menurunkan dolar terlalu banyak baru-baru ini karena ekspektasi bahwa inflasi di luar AS akan memaksa kenaikan suku bunga untuk mata uang lain lebih cepat daripada untuk greenback.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya stabil dengan kenaikan hampir 0,2 persen untuk hari ini, setelah naik dari level terendah satu bulan di awal perdagangan. Sebelum berbalik arah, indeks telah kehilangan 1,0 persen selama dua minggu.

Ancaman terhadap posisi saat ini bisa datang pada Kamis (28/10) dari Bank Sentral Eropa dan dari data ekonomi AS serta dari data inflasi AS dan Eropa pada Jumat (29/10), serta pertemuan Bank Sentral Kanada pada Rabu (27/10). Federal Reserve AS akan menggelar pertemuan minggu depan.

"Ada begitu banyak risiko peristiwa yang terjadi minggu ini dan dolar telah berkinerja buruk selama dua minggu terakhir, sehingga pasar mulai membeli kembali dolar," kata Joseph Manimbo, analis pasar senior di Western Union Business Solutions.

"Apa yang telah menumpulkan kilau dolar akhir-akhir ini adalah gagasan bahwa bank sentral lain tampaknya siap untuk menaikkan suku bunga sebelum Fed," katanya. Pada satu titik, indeks dolar naik 0,4 persen pada Senin (25/10) karena imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun naik.

Dolar melemah dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun turun kembali, dan bertahan di sekitar 1,63 persen serta sedikit berubah untuk hari itu. Minyak mentah juga naik dan kemudian melemah untuk hari itu.

Euro kehilangan 0,3 persen menjadi 1,1613 dolar AS. Pertemuan Bank Sentral Eropa pada Kamis (28/10) diperkirakan tidak akan membuat berita besar, tetapi komentar dari bank dapat mengubah pandangan tentang seberapa besar tekanan inflasi dapat berdampak pada suku bunga.

"Tidak mungkin mereka (pembuat kebijakan ECB) tidak dapat mengakui bahwa inflasi telah meningkat lebih tinggi, tetapi mereka juga tidak ingin terseret ke dalam permainan ekspektasi mengingat kecenderungan dovish ECB," kata Jeremy Thomson-Cook, Kepala Ekonom di perusahaan pembayaran Equals Money.

"Selain data inflasi dan pertumbuhan yang akan dirilis minggu ini, kami akan dapat menandai ekonomi Eropa jauh lebih baik terhadap rekan-rekan Inggris dan AS, sesuatu yang kami perkirakan akan terus memungkinkan pelemahan euro tambahan bergerak maju."

Dolar AS menorehkan keuntungan terhadap yen Jepang, naik 0,2 persen menjadi 113,685 yen. Bank Sentral Jepang (BoJ) akan bertemu akhir pekan ini. Tetapi seperti ECB, BoJ diperkirakan tidak akan berubah dari sikap kebijakannya yang dovish.

Angka produk domestik bruto AS pada Kamis (28/10) - jika menunjukkan perlambatan seperti yang diperkirakan - dapat mengurangi tekanan pada The Fed, bahkan ketika inflasi berjalan relatif panas.

Di pasar uang kripto, Bitcoin naik 3,0 persen menjadi 62.997 dolar AS setelah minggu lalu mencapai 67.000 dolar AS. (Ant/OL-13)

