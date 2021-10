Perkuat Ekosistem Digital, Bank Mandiri Hadirkan Financial Super App dan Wholesale Super Platform

BANK Mandiri tiada henti mempertajam fokus pengembangan bisnis untuk menyediakan one stop digital solution bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Bank Mandiri mengakselerasi transformasi Mandiri Digital melalui Financial Super App Livin’ by Mandiri dan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri.

Kedua layanan digital ini dipercaya mampu memberikan solusi perbankan digital yang komprehensif, baik bagi nasabah ritel maupun bisnis korporasi, melalui pemanfaatan infrastruktur digital Bank Mandiri yang saling terkoneksi dengan ekosistem bisnis digital. Direktur Information Technology Bank Mandiri, Timothy Utama, menjelaskan bahwa saat ini Bank Mandiri telah melayani lebih dari 31 juta rekening tabungan dan 2 juta rekening kredit.

Memasuki usia yang ke-23 tahun, Bank Mandiri memiliki visi untuk bertranformasi ke arah beyond digital bank yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dari hulu hingga ke hilir. Termasuk menghubungkan layanan keuangan Bank Mandiri dengan ekosistem digital yang saat ini semakin meningkat terutama pada segmen UMKM.

Baca Juga: Bank Mandiri Hadirkan Layanan Digital 'Single Access Platform'

Pasalnya, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM yang sudah terhubung ke dalam ekosistem digital telah mencapai 15,9 juta atau 24,9% dari total pelaku UMKM yaitu sekitar 65 juta. Jumlah ini meningkat signifikan selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, pelaku UMKM yang terhubung dalam platform digital baru mencapai sebanyak 8 juta UMKM.

Untuk menyambut tren tersebut, bank dengan kode emiten BMRI ini telah mengenalkan Financial Super App Livin' by Mandiri. Teranyar, Super App Livin' by Mandiri mengusung konsep cabang dalam genggaman dengan layanan finansial yang komplit dan terbaik di kelasnya, termasuk integrasi layanan anak perusahaan Mandiri Group dan ekosistem digital favorit nasabah. Cukup satu Financial Super App Livin’ by Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah.

Di Super App Livin' by Mandiri, nasabah bisa melakukan pembukaan rekening tabungan perdana secara online, mengakses seluruh rekening tabungan, pinjaman personal, dan kartu kredit, bahkan terintegrasi dengan ekosistem digital favorit nasabah seperti e-wallet, hanya dengan sekali login. “Untuk New Livin’ by Mandiri, satu akses saja cukup. Kita tidak ingin merepotkan nasabah dengan menyediakan multi-aplikasi ataupun user id yang berbeda-beda.” Ujar Direktur Information Technology Bank Mandiri, Timothy Utama.

Satu lagi fitur yang sangat inovatif untuk memperkuat ekosistem digital hadir di Super App Livin' by Mandiri. Kini nasabah dapat melihat seluruh saldo e-wallet yang dihubungkan ke New Livin’. Nasabah tidak perlu lagi berganti-ganti aplikasi untuk cek saldo maupun top-up. Tidak hanya itu, nasabah juga bisa top-up otomatis saldo e-wallet. Layanan ini pertama kali hadir di Livin’ dan belum pernah ada sebelumnya di aplikasi perbankan manapun di Indonesia.

Di New Livin’, nasabah dimanjakan dengan hadirnya fitur Quick Pick untuk akses transaksi yang instan. Seluruh transaksi favorit nasabah dapat diakses dengan cepat di satu tempat, di menu Quick Pick. “Kebanyakan mobile banking lain menyimpan transaksi favorit di masing-masing menu transaksi. Livin’ lebih praktis karena selain di masing-masing menu, semua jenis transaksi favorit juga bisa disimpan di menu Quick Pick. Butuh lebih instant lagi? Quick Pick juga bisa diakses di layar prelogin. Solusi ini sangat inovatif untuk mempermudah dan mempercepat eksekusi transaksi rutin nasabah,” papar Tim, sapaan akrab Timothy Utama dalam keterangannya, Jumat (8/10).

New Livin’ by Mandiri juga hadir dengan keunggulan lain. Nasabah yang akan melakukan pembayaran e-commerce Tokopedia tidak perlu lagi repot copy paste VA (virtual account). Livin’ akan menampilkan informasi tagihan tersebut secara realtime dan nasabah hanya tinggal tap untuk bayar. Fitur yang dipelopori oleh New Livin’ di Indonesia ini tentunya akan sangat memudahkan dan menghemat waktu nasabah.

Kemudian dari sisi perusahaan atau wholesale, Bank Mandiri juga memperkenalkan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri yang merupakan layanan digital single access yang menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi komunitas bisnis para pelaku usaha di segmen wholesale berikut ekosistemnya dari hulu ke hilir. Kopra by Mandiri dihadirkan sebagai pionir wholesale super platform di industri perbankan nasional yang menawarkan agregasi layanan digital untuk pelaku bisnis dalam satu akses yang terbagi dalam tiga (3) varian, yaitu Kopra Portal, Kopra Host to Host dan Kopra Partnership.

Kopra Portal merupakan varian pertama Kopra yang menyediakan single access portal untuk memudahkan nasabah Bank Mandiri dalam mengakses layanan portal digital existing Bank Mandiri. Konsep perbankan digital terintegrasi disediakan melalui varian kedua yaitu Kopra Host to Host dengan teknologi berbasis API yang memberi kemudahan nasabah dalam melakukan inisiasi, otorisasi dan kontrol transaksi melalui sistem nasabah yang terhubung langsung dengan sistem bank. Varian ketiga, yaitu Kopra Partnership menyediakan perluasan akses keuangan digital dan inklusi keuangan nasabah melalui partnership atau kemitraan dengan pihak-pihak di luar Bank Mandiri yang memiliki kapabilitas sebagai business enabler.

Kehadiran Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri lanjut Tim, memungkinkan nasabah, debitur hingga pelaku usaha saling terkoneksi dengan layanan perbankan terandal yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. “Kami yakin, layanan digital Bank Mandiri mampu membantu nasabah terus tumbuh dan naik kelas melalui kemudahan transaksional di dalam ekosistem digital yang saling terhubung melalui Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri,” pungkas Tim.

Dengan hadirnya kedua solusi digital ini, Bank Mandiri menargetkan peningkatan jumlah user mobile banking menjadi dua kali lipat di akhir tahun 2021 dibandingkan tahun lalu. Saat ini Jumlah pengguna mobile banking sudah mencapai lebih dari 8 juta pengguna terdaftar. Di sisi lain, jumlah pengguna layanan wholesale sudah mencapai lebih dari 500ribu pengguna.

Seakan menjadi testimoni atas keberhasilan transformasi Mandiri Digital, Bank Mandiri juga berhasil meraih penghargaan Best Digital Bank 2021 dalam ajang Asiamoney Best Bank Awards 2021. Penghargaan yang sangat bergengsi ini diberikan oleh majalah Asiamoney kepada bank yang berhasil menunjukkan performa finansial yang sangat baik dan pengembangan layanan serta infrastruktur digital yang inovatif untuk memudahkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan finansial nasabah. (RO/OL-10)