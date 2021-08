Perkuat Go Digital, Pertamina Aplikasikan Automasi Pemantauan Kapal

PERTAMINA International Shipping (PIS) terus menerapkan strategi dan inovasi yang efektif dan efisien dalam mendistribusikan energi sebanyak 119 juta kiloliter di dalam negeri dan 26 juta kiloliter di luar negeri.

Salah satu inovasi digital yang dikembangkan oleh PIS adalah Aplikasi Automasi Pemantauan Kapal, dan saat ini telah dioperasikan dalam versi otomatis dan terdigitalisasi.

Dengan adanya program ini, pemantauan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui komunikasi antara programmer kapal dengan awak kapal menjadi lebih mudah dan sekaligus mengantisipasi penyelewengan. Aplikasi ini digunakan Pertamina sebagai perusahaan induk dalam memonitor seluruh armada baik di dalam maupun di luar negeri yang dapat diakses dari Pertamina Integrated Command Center (PICC).

"PIS harus terus berinovasi dan tidak boleh berpuas diri. Kondisi pandemik ini menuntut PIS untuk dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan kegiatan operasional. Aplikasi ini telah dilengkapi dengan algoritma untuk mendeteksi kecepatan kapal, aktivitas shipment kapal, potensi keterlambatan kapal penyebab depot kritis, cuaca dan gelombang yang terkoneksi dengan BMKG, dan dapat diakses melalui sistem berbasis web atau aplikasi telepon genggam. Artinya dengan aplikasi ini, dimanapun , kapanpun dan oleh siapapun yang diberikan kewenangan dapat dengan mudah memonitor kondisi kapal yang dioperasikan oleh PIS secara realtime," ujar Direktur Operasi PIS, Arief Kurnia Risdianto.

Inovasi digitalisasi ini memberikan hasil yang nyata antara lain optimalisasi jumlah penggunaan kapal, hitungan waktu trayek kapal, dan aktivitas bongkar muat lebih efisien apabila dibandingkan dengan perusahaan shipping internasional pada umumnya (17% lebih rendah), optimalisasi penggunaan jumlah kapal dapat menekan biaya operasional tanpa harus menaikkan biaya jasa perusahaan (walaupun harga minyak terus meningkat) sehingga tidak membebani masyarakat Indonesia dan menghasilkan saving biaya pengangkutan sebesar US$84 juta.

Direktur Utama PIS Erry Widiastono mengatakan selain hasil nyata yang dapat dihitung secara operasional, Automasi Pemantauan Kapal (go digital) yang dikembangkan PIS juga mendukung program ramah lingkungan (go green) dengan penerapan dekarbonisasi di mana terjadi penurunan konsumsi bunker (pengisian bahan bakar kapal) yang berimbas pada penurunan emisi bahan bakar sehingga perusahaan turut berpartisipasi mengurangi dampak lingkungan dan penerapan ESG (environmental, social and good governance).

"Inovasi ini juga menjadi kebanggaan kami karena telah mendapatkan penghargaan di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021," tutup Erry. (E-3)