Fokus Bertumbuh di Asia Tenggara, GBG Perkuat Jajaran Kepemimpinan

MESKI masih dilanda pandemi covid-19, faktanya Asia Tenggara masih menjadi kawasan yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modal. Hal itu seperti ditunjukan GBG. Perusahaan teknologi global dalam bidang identitas digital itu bahkan menunjuk Bernardi Susastyo sebagai General Manager of Asia, Shekhar Bhagat sebagai Head of Alliances of Asia Pacific (APAC) dan Ng Han Liong sebagai Head of Presales of Southeast Asia (SEA) untuk mendorong pertumbuhan bisnis GBG dan inovasi di wilayah itu.



Penunjukan eksekutif senior itu diharapkan membantu penetrasi layanan ke berbagai pasar penting di wilayah Asia-Pasifik. Selain penunjukan eksekutif, perusahaan juga akan terus berinvestasi dalam tenaga kerja dan merekrut lebih dari 100 posisi secara global, dan 42% adalah tenaga kerja di wilayah Asia-Pasifik. Bulan lalu, GBG mencatat rekor kinerja finansial, keuntungan dan kepuasan pelanggan, dengan meraih pertumbuhan pendapatan organik yang konstan dari tahun-ke-tahun setinggi 12,1% antara tahun fiskal 2020 ke 2021.

Pandemi telah mengakselerasi digitalisasi di wilayah ini, dan berdampak pada melonjaknya populasi digital; di Asia Tenggara saja, lebih dari 40 juta pengguna mendapat akses online pada 2020. Dengan hadirnya ekonomi digital-first, institusi finansial membutuhkan upaya agar dapat menangani volume yang meningkat, dan mengatasi fraud, kejahatan finansial serta ancaman siber yang semakin kompleks. Untuk memperdalam hubungan GBG dengan para pembuat keputusan di perusahaan serta memperkokoh manajemen fraud dan kepatuhan, perusahaan telah mengangkat sejumlah eksekutif senior



Bernardi Susastyo yang ditunjuk sebagai General Manager of Asia dianggap memiliki pengalaman di industri lebih dari tiga dekade. Ia juga sudah memegang peran kepemimpinan senior di berbagai perusahaan, seperti Advance.AI, Experian, dan SAS. Dengan pengetahuannya yang luas, Bernardi akan bertanggung jawab memperluas kepemimpinan GBG terutama di wilayah Asia Tenggara.



Shekhar Bhagat ditunjuk sebagai Head of Alliances of APAC, bertanggung jawab untuk membangun kemitraan teknologi serta data, dan juga jaringan mitra untuk mendukung penjualan lokal di wilayah Asia-Pasifik. Adapun Ng Han Liong ditunjuk sebagai Head of Presales of SEA karena dianggap berpengalaman sebagai pimpinan spesialis untuk solusi dan kepatuhan di wilayah ini, setelah 10 tahun bekerja di Oracle, Thomson Reuters, dan IBM untuk sektor layanan finansial. Ia akan memfasilitasi upaya penetrasi pasar dan kesiapan tim penjualan untuk memperluas jangkauan ke Vietnam, Thailand Filipina dan Indonesia.

“Bernardi, Shekhar, and Han Liong membawa berbagai pengalaman dan pengetahuan mereka ke GBG untuk memperkuat kehadiran kami di wilayah ini. Saat ini, posisi GBG adalah penyedia solusi pencegahan dan deteksi fraud, kepatuhan, identitas dan kecerdasan berbasis lokasi yang terdepan di Asia-Pasifik untuk perusahaan bidang industri. Dengan ditunjuknya para pimpinan baru ini, kami akan mampu menumbuhkan berbagai kekuatan baru,” ujar Managing Director, APAC at GBG Dev Dhiman.

“Singapura pusat bisnis dan teknologi di Asia karena hubungan regional dan internasionalnya yang kuat, dan ekosistem teknologi kolaboratif untuk layanan finansial. Berbagai sumber daya yang tersedia akan membantu tim kami memberikan solusi yang berkelanjutan dan menciptakan kemitraan data, teknologi dan kanal yang kokoh sehingga kami dapat membantu institusi finansial meningkatkan deteksi dan pencegahan kejahatan finansial,” lanjut Dhiman.



Menurutnya. di Asia-Pasifik, akuisisi solusi verifikasi greenID dan solusi kecerdasan berbasis lokasi Loqate, sudah memperlihatkan pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun. Solusi-solusi ini memenuhi kebutuhan berbagai vertikal industri, antara lain layanan finansial, fintech, telko, pemerintahan, ritel dan pendidikan. GBG berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat pertahanan agar bisa lebih proaktif dan lincah dalam mengatasi ancaman Kejahatan Finansial 4.0. Fokus GBG di Asia Pasifik adalah untuk membantu berbagai perusahaan membangun kepercayaan digital menggunakan platform fraud dan kepatuhan yang diperkuat kecerdasan data dinamis dan AI. (RO/A-1)