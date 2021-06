Jaringan Pengusaha Gandeng Hotel dan Kafe sebagai Mitra

JARINGAN Pengusaha Nasional (Japnas) menggandeng anak usaha PT Pegadaian yaitu PT Pesonna Indonesia Jaya (PIJ). Japnas dan PIJ menjalin kerja sama sinergi konkret di lima sektor pilar bisnis.

"Image yang kami lihat selama ini Pegadaian hanya sebagai tempat meminjam dana dengan jaminan barang ataupun aset yang lain. Ternyata Pegadaian melalui PIJ memiliki unit usaha yang bergerak di travel dan event management, hotel, FnB, konstruksi, dan building management. Dengan aset Hotel dan The Gade Coffee yang berlokasi di prime location, PIJ memiliki peluang sinergi bisnis yang sangat menjanjikan ke depan," ungkap Ketua Umum PP Japnas Bayu Priawan Djokosoetono dalam keterangan resmi, Senin (28/6). Penandatanganan MoU antara Japnas dengan PIJ dilaksanakan beberapa waktu lalu di The Gade Coffee and Gold.

Dengan jumlah anggota yang lebih dari 1.000 pengusaha dan tersebar di 20 provinsi, Japnas memiliki potensi menjadi mitra strategis PIJ. "Kami lebih banyak berkonsentrasi pada sinergi bisnis, business matching, dan business mapping. Tujuannya mencari peluang dan pengembangan bisnis dari basis konsumsi menjadi basis produksi. Dengan kerja sama ini, kami berharap bisa menjadi mitra bisnis yang compatible dan reliable bagi PIJ," terang Bayu.

Direktur PT PIJ Sriyani menyambut baik penandatanganan MoU itu. "Dengan MoU ini kami seperti mendapatkan ikan paus. Japnas dengan member yang tersebar di seluruh Indonesia akan menjadi key partner dalam pengembangan PIJ ke depan," ungkapnya.

PIJ saat ini sedikitnya sudah memiliki sembilan hotel dengan bendera Hotel Pesonna yang tersebar di Pekanbaru, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Tegal, Makassar, Pekalongan, dan Gresik. Ada pula 34 kafe yang tersebar di seluruh Indonesia dengan bendera The Gade Coffee and Gold.

Selain itu PIJ memiliki gedung-gedung yang siap dikerjasamakan. Lokasinya ada di jantung perekonomian kota-kota di Indonesia. "Ini adalah aset yang siap kami kerja samakan. Harapan kami dengan MoU ini selain mendapatkan market yang besar, juga akan mendapatkan partner bisnis seperti supplier dan hal lain. Pastinya kerja sama yang saling menguntungkan," papar ibu Sriyani.

Sebelum penandatanganan MoU itu, kedua belah pihak telah memiliki irisan kerja sama yang sudah berjalan. Salah satu anggota Japnas, Rizky Diansyah, selama dua tahun terakhir merupakan key partner PIJ. "Alhamdulillah kerja sama kami berjalan baik sejak tahun lalu. Dengan track record inilah, kerja sama ini kami perluas ke seluruh anggota di Indonesia. Di Japnas kan besar bareng, maju pun juga harus bareng," tutup Rizky Diansyah yang juga Ketua Bidang Good Corporate Governance PP Japnas. (OL-14)