Sinar Mas Land Hadirkan Klaster O8 Perfect Home di Grand Wisata Bekasi

MARAKNYA pembangunan proyek properti komersial dan residensial yang menawarkan beragam kelebihan membuat kawasan timur Jakarta kian bersinar. Tingginya permintaan properti juga memengaruhi pertumbuhan pembangunan di kawasan tersebut. Salah satu daerah yang banyak dilirik calon pembeli yaitu Bekasi. Daerah ini diprediksikan menjadi area sunrise property sehingga sangat cocok untuk ditinggali dan berpotensi tinggi untuk investasi.

Tingginya permintaan pasar mendorong Sinar Mas Land untuk kembali menghadirkan produk residensial terbarunya yakni O8 Perfect Home di kawasan Grand Wisata Bekasi. CEO Residential National Sinar Mas Land Herry Hendarta menjelaskan bahwa banyaknya pembangunan infrastruktur yang dipercepat ke arah koridor timur menjadi peluang bagi perusahaan mengembangkan Grand Wisata Bekasi sebagai the next new city di timur Jakarta seperti BSD City.

"Dengan kemudahan akses dan ragam fasilitas, residensial di Grand Wisata terus diminati pasar properti. Kami pun terus menghadirkan inovasi hunian terbaru. Kali ini O8 Perfect Home hadir sebagai perfect family home dan smart perfect home di perfect location," ujar Herry.

Lebih detail Herry menjelaskan keistimewaan fitur O8 Perfect Home sebagai perfect family home. Klaster ini tampil dengan desain minimalis modern yang kekinian serta fully furnished dan free electronic appliances sehingga calon penghuni bisa langsung menempati hunian, tanpa harus mengisi interior rumah.

Setiap hunian memiliki luas bangunan 65 m2 dengan luas tanah 66 m2, masing-masing terdiri atas dua lantai dengan 3 kamar terdiri dari 1 kamar tidur utama, 1 kamar tidur anak, serta 1 kamar multiguna yang mendukung kerja dan sekolah dari rumah. Tersedia pula ruang makan, ruang keluarga, carport untuk dua mobil dengan free canopy hingga unique sky garden yang menjadi unggulan pada rumah ini.

Selanjutnya sebagai smart perfect home, setiap unit dilengkapi dengan smart door lock, CCTV security system, dan smart furniture. Perfect location memanjakan para penghuninya dengan lokasi strategis serta aksesibilitas yang terintegrasi dengan berbagai permukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan beragam fasilitas umum. Kelengkapan fitur tersebut bisa dinikmati dalam hunian seharga mulai dari Rp1,2 miliar. Sinar Mas Land juga memberikan berbagai kemudahan untuk kepemilikan rumah dengan berbagai promo dan cara bayar yang tentunya menarik bagi para konsumen.

Grand Wisata dapat diakses langsung melalui tol Jakarta Cikampek, sehingga jarak tempuh dari Jakarta menuju Grand Wisata hanya 15 menit. JORR II yang saat ini dalam tahap penyelesaian akan menyambung langsung dari Grand Wisata menuju Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Tol tersebut direncanakan selesai pada 2022. Di luar itu, stasiun LRT Bekasi Timur akan beroperasi pada awal 2022. Pada kuartal IV 2022, pemerintah juga menargetkan operasional kereta cepat Bandung-Jakarta yang memiliki stasiun di kawasan Halim dengan waktu tempuh hanya 20 menit dari Grand Wisata.

Selain kemudahan akses, Grand Wisata Bekasi dilengkapi juga dengan sejumlah fasilitas hiburan, kesehatan, dan perkantoran. Ada tempat bermain air untuk keluarga yaitu Go! Wet Waterpark, Rumah Sakit Hermina, area kuliner terpadu dan Gelar Waroeng, area otomotif terpadu GW Auto Center, perkantoran seperti Grand Business Park, serta segera hadir Mall Living World Grand Wisata Bekasi dan Eka Hospital. "Kemudahan aksesibilitas bagi penghuni, kelengkapan fasilitas, serta sederet potensi bisnis yang baik menjadikan daerah Bekasi area sunrise property dan lokasi hunian idaman bagi masyarakat luas," tutup Herry. (RO/OL-14)