Jalin Kemitraan untuk Perluas Perlindungan bagi Masyarakat

PANDEMI covid-19 yang melanda dunia saat ini selain telah memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan, tetapi sekaligus membuat kebiasaan baru di tengah masyarakat. Salah satunya dalam hal kesehatan.

Harus diakui masyarakat kini lebih peduli pada kehatan mereka dan keluarga mereka. Mereka bahkan siap melakukan apa saja demi untuk menjaga kesehatan dan memproteksi anggota keluarga.

Untuk itu PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjalin kerja sama dengan perusahaan pialang asuransi PT PasarPolis Insurance Broker(PPIB). Kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memperoleh perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial jangka panjang.

Melalui kemitraan strategis ini, Prudential Indonesia memberikan perlindungan melalui salah satu produk andalannya, Asuransi Jiwa Kumpulan SyariahPRUTect Care-Hospital Cash (PRUTect Care - Hospital Cash), kepada masyarakat luas melalui Pasar Polis.

“Kami percaya peran teknologi dalam upaya memperluas cakupan layanan agar semakin banyak masyarakat Indonesia serta keluarga mereka yang terlindungi. Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir, kami fokus pada transformasi digital dan membangun ekosistem digital yang terintegrasimelalui perluasan kemitraan dengan pemain-pemain terkemuka di sektor teknologi. Kemitraan antara Prudential Indonesia dan PasarPolis dalam memasarkan PRUTect Care – Hospital Cash merupakan strategi kami dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keuangan yang dapat diakses secara cepat, mudah, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat hidup lebih sehat dan sejahtera,” cetus Chief Digital & Transformation Officer Prudential Indonesia, Premraj Thuraisingam.

Ia melanjutkan, PRUTect Care - Hospital Cash merupakan produk asuransi jiwa Syariah berbasis digital yang memberikan perlindungan menyeluruh dengan kontribusi terjangkau dan dapat diakses secara mudah. Produk inimemberikan Manfaat Dasar Meninggal Dunia, Santunan Harian Rawat Inap (non-ICU dan ICU), Santunan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan, Santunan Meninggal Dunia akibat Penyakit Menular, dan total Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan hingga Rp63 juta untuk paket Platinum. Pengguna dapat memilih 2 jenis masa kepesertaan yakni per 6 atau 12 bulan dengan kontribusi yang sangat terjangkau mulai dari Rp5.000-an per bulan. Nasabah juga dapat melakukan proses klaim dengan mudah secara daring melalui Pulse by Prudential, aplikasi kesehatan dan kebugaran all-in-one.

“Kesenjangan akses asuransi (insurance gap) dan tidak meratanya distribusi asuransi menjadi tantangan besar di Indonesia. Melalui adopsi teknologi di industri ini, kami akan terus berupaya menjembatani kesenjangan itu. Kolaborasi ini akan semakin memperkuat misi PasarPolis untuk mengembangkan inovasi teknologi kami, sehingga dapat menciptakan akses asuransi secara lebih inklusif dengan meningkatkan produk asuransi mikro dengan harga terjangkau serta dapat diakses secara mudah oleh berbagai kalangan masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada Prudential Indonesia atas kerja sama strategis yang terjalin ini sehingga bisa lebih memperluas dampak positif yang ingin dihadirkan untuk semua lapisan masyarakat,” timpal Founder & CEO PasarPolis, Cleosent Randing.

Sejalan dengan kemitraan itu, Prudential Indonesia juga bekerja sama denga nBenihBaik.com, sebuah platform crowdfunding yang bertujuan menjadi jembatan kebaikan antara donatur dengan masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi ini didorong oleh kesamaan tujuan untuk membantu masyarakat, selain donatur dan penerima manfaat BenihBaik.com, mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Melalui kerja sama ini, seluruh penerima manfaat BenihBaik.com, termasuk lebih dari 190.000 donatur dapat mengakses perlindungan PRUTect Care - Hospital Cash yang disediakan Prudential Indonesia melalui kolaborasi dengan PPIB sebagai perusahaan pialang asuransi dan PasarPolis sebagai perusahaan insurtech.

“Memanfaatkan platform digital, BenihBaik.com menjadi jembatan bagi orang-orang yang ingin berbuat baik dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kemitraan antara Prudential Indonesia, PasarPolis, dan BenihBaik.com akan memainkan peran penting untuk membantu menyalurkan kebaikan ke dalam tindakan nyata. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengapresiasi seluruh donatur dan pengguna BenihBaik.com yang selama ini telah berpartisipasi dan berbuat kebaikan dalam membantu sesama,” ujar Andy F. Noya, CEO sekaligus founder BenihBaik.com.

“Kami akan terus fokus mengembangkan ekosistem digital perusahaan melalui inovasi dan kemitraanagar dapat melayani nasabah dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan inklusi dan penetrasi asuransi di Indonesia,” ujar Premraj. (RO/A-1)