Badan POM Dukung Pengembangan Usaha Jamu

BADAN POM senantiasa mendukung pengembangan usaha jamu. Salah satu bentuk dukungan Badan POM yaitu mendampingi proses sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

"Dengan pendampingan dan percepatan proses sertifikasi CPOTB, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing penjualan jamu," ujar Reri Indriani, Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dalam keterangan resmi, Senin (31/5). Salah satu pelaku usaha jamu yang kini tengah didampingi Badan POM dalam proses percepatan sertifikasi CPOTB yaitu PT Natura Nuswantara Nirmala atau Nucleus Farma.

Rerie menyambut baik langkah Nucleus Farma untuk mengembangkan industri obat tradisional di dalam negeri. Ia pun mengapresiasi semangat perusahaan itu di tengah pandemi covid-19 masih terus konsisten mengembangkan diri menjadi lebih baik. Pihaknya sangat mendukung Nucleus Farma menjadi pelopor dalam memperkenalkan produk obat tradisional sebagai warisan budaya Indonesia ke pasar nasional maupun internasional.

CEO Nucleus Farma Edward Basillianus menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mengembangkan perusahaan lebih baik lagi dengan status perizinan dari usaha kecil obat tradisional (UKOT) menjadi industri obat tradisional (IOT) serta akan memenuhi standar sertifikasi CPOTB. Ia sangat mendukung program pemerintah, turut berkontibusi aktif dengan mewujudkan triple helix yang inovatif dan menghadirkan produk obat tradisional yang aman, bermutu, dan

berkhasiat. Nucleus Farma pun akan berkomitmen menaati peraturan yang berlaku baik dalam pre-market mapun post-market.

"Dengan begitu, terwujud kolaborasi riset berkesinambungan di Indonesia. Hal tersebut menjadikan perusahaan dapat membantu mendorong perekonomian nasional dengan menggunakan sumber daya alam asli Indonesia," tandasnya. Sejak 2017, perusahaan memperoleh sejumlah prestasi, di antaranya Perusahaan Pertama Memproduksi Oral Albumin dari Bahan Alami dalam Bentuk Sachet Liquid, The Best Innovator in Biotech Netraceutical Technology, dan Neutraceutical Antioxidant Supplement Product of The Year untuk produk Onoiwa. (OL-14)