GoTo Gelar Waktu Indonesia Belanja, Ini Daftar Promonya

SETELAH pembentukan Grup GoTo yang diumumkan awal minggu lalu, Gojek dan Tokopedia berkolaborasi meluncurkan Waktu Indonesia Belanja atau WIB Spesial Kolaborasi Anak Bangsa yang diadakan pada 25-31 Mei 2021. Ini adalah kali pertama Gojek berkolaborasi penuh mendukung WIB yang merupakan festival belanja bulanan besutan Tokopedia.

VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak mengatakan, GoTo berupaya mendorong kemajuan dengan menjadi ekosistem andalan masyarakat dalam menjalani keseharian.

"Kami berkomitmen mewujudkan pemerataan ekonomi melalui teknologi untuk siapa saja dan di mana saja dengan melangkah jauh, melangkah bersama (go far, go together)," katanya dalam momen peluncuran WIB GoTo

Selama periode program WIB Spesial Kolaborasi Anak ini, masyarakat dapat menikmati berbagai promo menarik, seperti Kejar Diskon Mulai dari Rp5.000, ditambah dengan Potongan Ongkir Rp20.000 dengan GoSend, Cashback Spesial, Diskon GoFood 75% serta Gratis Ongkir hingga Rp15.000 untuk pengguna baru, dan langganan GoFood Plus hingga Rp1.

VP of Marketplace Tokopedia Inna Chandika mengatakan, lewat berbagai penawaran di WIB Spesial Kolaborasi Anak Bangsa ini, GoTo berusaha mendorong belanja masyarakat, sekaligus memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal dan mitra pengemudi agar dapat bersama-sama memulihkan perekonomian nasional yang saat ini terdampak pandemi.

"GoTo akan terus berupaya #SelaluAdaSelaluBisa membawa manfaat teknologi ke seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Chief Food Officer Gojek Group Catherine Hindra Sutjahyo mengungkapkan, antusiasmenya dalam WIB kali ini, Menurutnya, program bulanan itu terbukti diminati oleh masyarakat Indonesia sekaligus memberikan manfaat dengan semakin banyaknya pesanan bagi para pelaku UMKM termasuk pengusaha kuliner, dan order delivery bagi mitra driver di ekosistem GoTo.

“Kehadiran Gojek termasuk layanan GoFood dalam WIB Spesial Kolaborasi Anak Bangsa ini diharapkan semakin meningkatkan pengalaman menjelajah dan bersantap kuliner online. Kami percaya #PastiAdaJalan untuk selalu dapat memperluas dampak sosial dengan meningkatkan peluang usaha dan pendapat bagi pelaku UMKM dan mitra driver,” tambah Catherine.

Head of Logistics Gojek Group Steven Halim berharap dengan kolaborasi Gojek dan Tokopedia, mitra driver turut merasakan manfaat dari pertumbuhan bisnis mitra UMKM, yang diperoleh dari lebih banyak pemesanan dan pengantaran, berkat berbagai inisiatif promo seperti Gratis Ongkir yang GoSend tawarkan.

"Kami yakin sinergi Gojek dan Tokopedia melalui WIB Spesial Kolaborasi Anak Bangsa juga mendorong peningkatan transaksi belanja online melalui e-commerce, yang turut membantu perekonomian Indonesia," ujarnya.

Masyarakat dapat menyaksikan acara WIB TV Show Spesial Kolaborasi Anak Bangsa khusus 25 Mei 2021 melalui sejumlah televisi nasional, Official YouTube Tokopedia, Tokopedia PLAY, dan GoPlay. Sederet artis nasional papan atas turut memeriahkan acara ini, mulai dari Dewa 19 (with Ari Lasso), Raisa, Weird Genius (feat Prince Husein), Maliq & D’Essentials, hingga Deddy Corbuzier.

Selama tv show berlangsung, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan cashback 100 kali lipat hingga Rp100 juta. (RO/OL-7)