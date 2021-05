Raih Peringkat 6 Top 50 Kantar BrandZ, Oppo Siap Terus Berinovasi

PENEMPATAN posisi atau ranking sepertinya sudah menjadi hal yang lazim saat ini. Kita pun mungkin sudah sering membacara ranking orang terkaya di dunia, atau sebuah perusahaan.

Hal itu pun terjadi pada produsen telepon seluler atau telepon pintar. Seperti yang dilakukan Google dan Kantar yang baru saja meluncurkan Top 50 Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2021 Ranking di Shenzhen. Laporan itu menampilkan brand teknologi terbaik asal Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, Oppo menduduki peringkat ke-6 dan terpilih sebagai Outstanding Chinese Global Brand Builder. Di pasar negara maju, Oppo mampu mencatatkan CAGR (Compound Annual Growth Rate) hingga lebih dari 30% sejak 2018, sedangkan di pasar negara berkembang, Oppo dinobatkan sebagai brand terbaik ke-2 dengan performa luar biasa. Sebagai merek perangkat smartphone, Oppo telah tampil dalam laporan tersebut selama lima tahun berturut-turut dengan peringkat perusahaan yang terus berkembang.

"Kami senang melihat Oppo mencapai peringkat tinggi. Seiring dengan semakin banyaknya brand asal Tiongkok yang mendapatkan popularitas di luar negeri, Oppo senantiasa mengutamakan para pengguna dan berupaya untuk menghadirkan berbagai produk inovatif yang mengesankan bagi seluruh konsumen global. Dengan misi brand kami 'Technology for Mankind, Kindness for the World’', kami akan terus menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap pelanggan kami di seluruh dunia," ujar Global Senior Brand Director Oppo, Derek Sun.

Sementara itu, Shanshan Sheng, Group Head of China Brand Accelerator Cluster of Google, menyampaikan selamat atas pencapaian Oppo. "Pengaruh dan kekuatan brand teknologi asal Tiongkok semakin meningkat secara global. Kami berharap dapat membantu mereka untuk menjelajahi, meraih, dan menciptakan peluang agar brand mereka dapat semakin dikenal di pasar internasional. Tahun ini, kami melihat bagaimana Oppo selalu memimpin pengembangan teknologi yang menyesuaikan kebutuhan konsumen lokal secara global dan mendorong brand growth melalui pemanfaatan sumber daya dan wawasan global "

Kantar BrandZ adalah laporan komprehensif mengenai ekuitas, valuasi, dan informasi utama dari berbagai brand terkemuka di dunia. Laporan ini disusun melalui survei yang melibatkan lebih dari 860.000 konsumen dari 11 negara di seluruh dunia dan dilakukan secara obyektif untuk memberikan penilaian bagi sebuah brand berdasarkan pendapat konsumen secara global. Kantar BrandZ memberikan penilaian atas ekuitas sebuah brand berdasarkan Brand Power-nya, yang terdiri dari tiga indikator; Meaningful (Bermakna), Different (Berbeda), danSalient (Menonjol).

Dengan misi 'Technology for Mankind, Kindness for the World', Oppo berkomitmen untuk memilih inovasi yang berbudi luhur, menggunakan teknologi untuk memberdayakan para penggunanya agar mampu mengabadikan keindahan di sekitar mereka dan menghidupkan imajinasi mereka tentang masa depan.

Sejak pertama kali beroperasi secara internasional pada 2009, Oppo telah hadir di lebih dari 40 negara di 6 benua seluruh dunia. Menurut IDC, Oppo memegang 10,8% pangsa pasar global pada kuartal pertama 2021 dan menduduki peringkat keempat di dunia. Di masa mendatang, Oppo akan terus menghadirkan produk dan layanan inovatif kepada jutaan pengguna, terus membangun nilai brand, dan memperluas brand power-nya secara global. (RO/A-1)