Pos Indonesia Antar Grand Prize Mobil Program Customer Reward

PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan hadiah grand prize Honda Brio kepada salah satu nasabah yang beruntung di Jepara, Jawa Tengah, pada Jumat (23/4/2021). Pemberian hadiah utama ini merupakan program Customer Reward periode 2020-2021.



Hadiah diberikan secara langsung kepada pemenang oleh Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana. Hadiah utama ini melengkapi total hadiah berupa 26 unit motor Honda Beat serta top up PosPay dengan total Rp80.000.000.



"Hadiah utama ini kami antarkan secara langsung kepada pemenang, sebagai surprise atas diraihnya hadiah utama satu ini mobil Honda Brio," kata Siti Choiriana, direktur perempuan yang akrab disapa Anna itu.



Menurut Siti, program Customer Reward ini bentuk komitmen Pos Indonesia memberi apresiasi kepada pelanggan setia. Mereka adalah pelanggan setia dari segmen ritel dan korporasi, meliputi BUMN, swasta, lembaga pemerintahan, dan lainnya.



"Program ini juga hadir sebagai upaya kami agar pelanggan Pos Indonesia tetap sustain dan loyal menggunakan layanan kami. Namun yang lebih penting lagi adalah, kedepannya pelanggan bisa merekomendasikan layanan prima Pos Indonesia kepada orang lain," jelas dia.



Program Customer Reward PT Pos Indonesia 2020-2021 digelar dalam beberapa tahapan. Dimulai dengan periode 1, pada 1 hingga 31 Desember 2020 untuk nasabah di Pulau Jawa channel loket KPRK.



Kemudian Periode 2 pada 1-31 Januari 2021 berlaku nasional untuk channel Loket KPRK dan KPC, Agenpos, dan O-Ranger Mobile. Periode 3, yaitu pada 1-28 Februari 2021 berlaku nasional untuk channel Loket KPRK dan KPC, Agenpos, dan O-Ranger Mobile.



Terakhir, periode 4 pada 1 Desember 2020-31 Maret 2021 berlaku nasional untuk channel Loket KPRK dan KPC, Agenpos, dan O-Ranger Mobile. Untuk periode ini mendapatkan hadiah 1 unit mobil Honda Brio dan hadiah hiburan (top-up PGM Rp 200.000,00 untuk 100 orang pemenang).



"Setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan secara otomatis akan mendapatkan poin. Poin ini bisa diakumulasikan untuk diundi atau ditukarkan dengan reward lainnya, dipakai untuk transaksi di layanan Pos Indonesia," jelas dia.



PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis kurir dan logistik, senantiasa meningkatkan kualitas layanan agar tetap mampu bersaing dengan kompetitor. Secara umum, program ini diharapkan dapat meningkatkan corporate image dan brand awareness sekaligus peningkatan pendapatan kurir dan logistik.



"Kami optimistis program ini akan lebih banyak menggandeng konsumen. Karena seiring dengan itu, kami juga terus melakukan banyak sekali perubahan di dalam dan luar, all out membuat beberapa terobosan. Intinya, bagaimana kami memastikan bahwa layanan kami bagus dan bisa diterima masyarakat," imbuh dia. (RO/OL-10)