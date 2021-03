Media Sosial Kementan Raih Penghargaan di Ajang PR Indonesia Award

Kementerian Pertanian (Kementan) meraih penghargaan Silver Winner pada ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2021 untuk Sub Kategori Media Sosial. Sebagai ajang kompetisi kehumasan paling komprehensif yang dihelat oleh PR Indonesia sejak 2016, PRIA telah menjadi barometer kinerja komunikasi bagi sebuah korporasi/organisasi.



Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengaku bangga dan mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan PR Indonesia kepada Media Sosial Kementan. Ia mengaku penghargaan ini akan memacu pihaknya untuk bekerja lebih optimal.



“Kami harap penghargaan ini dapat memacu pengelolaan Medos di Kementan agar lebih optimal, ini merupakan tolak ukur, sekaligus amanah dan tantangan yang harus dijaga dan terus ditingkatkan” ungkapnya saat menyaksikan pengumuman penghargaan The 6th PRIA melalui live streaming di Youtube PR Indonesia Megazine, Rabu (31/3).



Menurut Kuntoro, Humas di Pemerintahan memiliki posisi yang sangat stategis, dan media sosial telah menjadi kanal komunikasi yang sangat potensial. Dirinya mengaku prestasi yang diraih Kementan ini tidak hadir begitu saja, ia menegaskan penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta dukungan semua pegiat dan tim media sosial Kementan, dibawah arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.



“Penghargaan ini merupakan apresiasi bersama, dan semangat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja kehumasan di Kementan, kami akan terus berupaya melakukan diseminasi kebijakan dan program pertanian agar tersampaikan secara luas dan merata ke seluruh masyarakat,” tegas Kuntoro.



Dalam keterangan tertulisnya, Founder and CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan, mengatakan PRIA 2021 menjadi bukti berbagai keterbatasan akibat pandemi COVID-19 tak mengurangi antusiasme para peserta untuk berkarya dan mengikuti ajang ini. Tercatat ada 124 instansi, lembaga pemerintah, dan korporasi turut meramaikan sebelas kategori. Adapun totalnya mencapai 599 entri, lebih tinggi ketimbang tahun lalu 543 entri.



“Ini sebuah pencapaian luar biasa. Kompetisi PRIA menjadi saksi betapa banyaknya kreativitas program PR yang lahir selama setahun masa pandemi,” ujarnya.



Sebagai Informasi, PR INDONESIA merupakan penyelenggara beragam aktivitas terkait dunia kehumasan. PRIA merupakan bagian dari komitmen PR INDONESIA dalam mengapresiasi kinerja humas/public relations (PR) yang unggul dari Korporasi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. PRIA mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi sebuah korporasi/organisasi. (RO/OL-10)