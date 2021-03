Sentimen Positif Pasar AS, IHSG Melanjutkan Penguatan

PAGI ini Indeks Nikkei dibuka dan diperdagangkan di zona positif +0,65%, demikian juga dengan IHSG di 0,46%.

"Sentimen positif pasar AS dan kebijakan relaksasi pajak diharapkan menopang kenaikan IHSG pada perdagangan hari ini," kata Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma, Selasa (2/3).

Beberapa sentimen positif yang mendorong optimisme pasar di antaranya, vaksin covid-19 Johnson & Johnson mendapat persetujuan penggunaan oleh CDC AS, stimulus senilai US$1,9 triliun telah mendapat persetujuan DPR AS, dan yield treasury 10-year bond telah turun menjadi 1,45.

Kemudian optimisme lain datang dari rilis data Markit Manufacturing PMI AS Februari sebesar 58,6 (sebelumnya: 59,2) sementara ISM Markit Manufacturing PMI AS Februari sebesar 60,8 (sebelumnya: 58,7) dan ISM Manufacturing New Orders menguat hingga 64,8 (Sebelumnya: 61,1).

Data inflasi dalam negeri bulan Februari 2020 sebesar 1,38% yoy (sebelumnya: +1,55% yoy) dan +0,1% mom (sebelumnya: 0,26% mom).

Pergerakan beberapa harga komoditas yang dapat diperhatikan antara lain minyak Brent -1,1%, batu bara +2,9%, nickel +0,27% dan timah -6,46%.

Pemerintah memberikan insentif pajak bagi industri otomotif dan properti. Insentif PPnBM kendaraan bermotor 4W dengan 70% local purchase dan kapasitas <1500 cc mulai berlaku 1 Maret 2021.

Insentif relaksasi PPN penyerahan rumah ditanggung pemerintah selama 6 bulan (1 Maret- 31 Agustus) dimana PPN terutang dari harga jual paling tinggi Rp2 miliar ditanggung 100%, dan harga Rp2-5 miliar ditanggung 50%. (E-3)