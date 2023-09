Ad Astra Per Aspera Jadi Album Monumental Bagi Dochi PWG

GRUP band Pee Wee Gaskins (PWG) menjadi salah satu penampil pada hari pertama festival musik Pestapora 2023 yang berlangsung di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/9). Dalam penampilan di panggung Boss Stage, band tersebut membawakan trek-trek dari album ketiga mereka, Ad Astra Per Aspera.

Beberapa trek populer seperti Dari Mata Sang Garuda, Aku Bukan Musuhmu dan Sebuah Rahasia pun dibawakan dengan penuh gemuruh bersama iringan penonton yang ikut bernyanyi. Saat membawakan Sebuah Rahasia, PWG menampilkannya dengan aransemen string section yang menjadikan lagu ini terdengar lebih sentimental.

Dalam membawakan Sebuah Rahasia, hanya ada sang vokalis San San bersama tim pengiring string. Sementara personel lain beristirahat. Meski demikian, sontak koor penonton pun turut mengiringi sang vokalis. Usai lagu ini, suasana haru di atas panggung pun terjadi. Sang gitaris, Ayi Mahardika, meneteskan air mata. Sampai saat harus melanjutkan lagu berikutnya, ia terhenti dan harus ditenangkan San San.

Bagi sang basis, Dochi, Ad Astra menjadi album monumental baginya. Sebab, di album ketiga ini, Dochi justru baru benar-benar serius belajar bermain bas.

“Ad Astra itu jadi album monumental bagi gue, karena di album inilah gue bener-bener serius belajar main bas sampai jago. Jadi buat kalian yang lagi belajar bas dan mau sejago gue seperti sekarang, dengerin lagu-lagu di Ad Astra,” kata Dochi di atas panggung, Jumat (22/9).

Ad Astra Per Aspera adalah album penuh studio ketiga dari PWG yang dirilis pada 2010. Band tersebut merilis album debut pada 2008 lewat Stories from Our High School Years. Dilanjutkan album kedua mereka, The Sophomore pada 2009. Terakhir, mereka merilis album pada 2019, Mixed Feelings. Kini, PWG terdiri dari Alditsa "Dochi" Sadega, Muhammad Fauzan "Sansan" Santoso, Harry "Ayi" Pramahardhika, Reza "Omo" Satiri, dan Renaldy "Aldy" Prasetya.

Pestapora 2023 menjadi gelaran tahun kedua setelah pertama berlangsung pada tahun lalu. Tahun ini, Pestapora berlangsung pada Jumat—Minggu pada 22–24 September.(M-4)