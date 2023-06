Dua Empat Bawa Album Baru Tur Jawa hingga Singapura

Duo gitaris jazz Dua Empat merilis album terbaru bertajuk Some of My Best Friends Are Jazz Cats pada Jumat, (23/6). Dua Empat yang digawangi pasangan Alvin Ghazalie dan Misi Lesar ini berkolaborasi bersama drummer Hansen Arief dan pemain contrabass Joshua Alexander dalam album terbarunya itu.

Selain Hansen dan Joshua, Dua Empat juga mengajak beberapa vokalis jazz. Album ini menawarkan perpaduan delapan lagu dengan gaya musik Brasil (Flor De Lis), interpretasi bossa-nova dalam lagu I Wish You Love, hingga lagu jazz standard di antaranya Like Someone In Love dan I Want To Be Happy.

Salah satu tujuan mereka membuat album ini adalah untuk memperkenalkan musik jazz ke gen Z dan mendorong generasi muda untuk jatuh cinta dengan jazz.

Bagi Dua Empat, selain pemilihan materi, ada beberapa faktor lain yang menentukan proses produksi album ini.

“Saat mengaransemen dan menginterpretasikan lagu dari komposer lain, kami mencoba mengintegrasikan beberapa elemen. Pertama-tama kami mencoba untuk tetap menjaga tradisi musik jazz, artinya kami mencoba menangkap esensi secara musik dan emosionalnya. Kemudian, kami mencoba membuat aransemen musik yang kompleks namun menyenangkan di setiap lagunya,” jelas Alvin melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis, (22/6).

“Kami tidak hanya memainkan lagunya sebagus yang kami bisa, tetapi kami mencoba untuk tetap terbuka pada saat-saat sesuatu yang istimewa terjadi secara musikal dan emosional di antara kami. Kami terhubung satu sama lain tapi juga berbagi pengalaman musikal ini kepada pendengar kami,” tambah Misi.

Mereka berharap album ini bisa menjadi mood booster bagi semua pendengar dalam menyebarkan aura positif di lingkungan masing-masing.

“Sebagai pemain double bass jazz, saya dibesarkan mendengarkan jazz dan saya ingin musik jazz bisa relevan dengan generasi ini dan saya sangat senang bisa melanjutkan tradisi musik ini,” kata Joshua.

Bagi Hansen, album ini cukup unik karena terdiri dari delapan lagu jazz standard yang diinterpretasikan oleh vokalis yang berbeda-beda, ada yang dikenal sebagai penyanyi jazz, ada pula yang dikenal dengan karya-karyanya di genre lain.

Pengalaman dalam menggarap album dan mengerjakan mixing lagu-lagu ini bukanlah hal yang ia temukan sehari-hari. Memproduksi, bermain drum dan juga mixing album ini sangat mengasah naluri bermusiknya beberapa bulan terakhir ini.

“Ini tentu merupakan proses yang luar biasa dalam mengerjakan rekaman ini,” kata Hansen.

Setelah perilisan album, mereka akan memulai tur album keliling Jawa, Bali, Batam dan Singapura. Tur akan dibuka di Depok pada 30 Juni lalu bertolak ke Solo dan Semarang pada 13 dan 14 Juli, Surabaya pada 16 Juli, Batam pada 29 Juli, dan ditutup di Singapura pada 4 dan 5 Agustus.(M-3)