Yuk, Intip Sejumlah Kostum Selebriti di Met Gala 2023

ACARA fesyen tahunan, Met Gala, kembali diselenggarakan. Met Gala 2023 digelar hari ini waktu Indonesia atau Senin (21/5) waktu setempat di The Metropolitan Museum of Art, New York City, AS.

Tahun ini, Met Gala mengusung tema Karl Lagerfeld : A Line of Beauty, untuk menghormati mendiang desainer Karl Lagerfeld yang memimpin jenama fesyen besar seperti Chanel, Fendi, dan The Met’s Costume Institute. Lagerfeld dikenal menyukai setelan jas hitam dengan kerah putih, kacamata hitam, rambut yang dikuncir, hingga sarung tangan.

Seperti pada setiap tahunnya, selebriti dunia menampilkan busana-busana memukau pilihan mereka yang disesuaikan dengan tema acara. Berikut beberapa kostum selebriti di Met Gala 2023, dikutip dari berbagai sumber:

1. Kim Kardashian

Pada momen karpet merah Met Gala 2023, Kim Kardashian mengenakan busana yang dibalut dengan 50.000 mutiara air tawar milik Daniel Roseberry dari jenama Schiaparelli.

Melansir dari vogue.com, hari ini, sebagai penghormatan kepada permata yang sering digunakan Lagerfeld dalam karyanya, Kardashian mengenakan ensambel mutiara lengkap termasuk atasan korset dan rok tersampir, yang keduanya juga dihiasi dengan 16.000 kristal. Choker, anting, dan cincinnya juga terbuat dari mutiara dan kristal.

Penataan ini membutuhkan waktu lebih dari 1.000 jam kerja untuk diselesaikan oleh selusin pengrajin. Setiap helai mutiara dirangkai dan disampirkan ke tubuhnya.

Selama bertahun-tahun, penampilan Met Gala Kardashian menjadi momen mode karpet merah yang paling banyak disorot dan diperbincangkan. Tahun lalu, dia mengenakan gaun Jean-Louis Marilyn Monroe, gaun yang sama yang dikenakan oleh ikon Old Hollywood untuk menyanyikan "Selamat Ulang Tahun" kepada presiden John F. Kennedy pada ulang tahunnya yang ke-45, pada 1962.

Pada tahun 2021, dia juga tampil di karpet merah dengan tampilan spandeks hitam yang menutupi wajah karya desainer Balenciaga Demna, yang langsung viral. Pada tahun 2013, gaun bermotif floral Givenchy miliknya juga membuat heboh internet.

2. Doja Cat

Doja Cat mengenakan kostum kucing ikonik perancang busana legendaris, Choupette, ke Met Gala 2023. Melansir dari independent.co.uk, Selasa (2/5), gaun Oscar De La Renta putih berpayet itu dilengkapi dengan bulu-bulu halus dan telinga kucing yang dipayet.

Untuk riasannya, penyanyi berusia 27 tahun itu memakai prostetik agar benar-benar menyerupai kucing. Dia melengkapi penampilannya dengan topi baja perak dan gelang serta cincin yang serasi.

Keputusannya untuk mengenakan busana tersebut sesuai dengan tema Met Gala 2023. Ketika tema dress code Met Gala tahun ini diumumkan, para tamu disarankan untuk mengenakan busana bernuansa "Choupette, all your own".

Choupette Lagerfeld, seekor kucing putih, hewan kesayangan mendiang desainer Karl Lagerfeld. Di Twitter, penggemar memuji keputusan Doja Cat untuk berdandan seperti Choupette.

3. Rihanna

Kehadiran Rihanna di Met Gala memang selalu dinantikan, penampilannya yang "over the top" semakin mengukuhkan statusnya sebagai ikon fesyen. Pada Met Gala 2023, Rihanna dan pasangannya A$AP Rocky adalah tamu terakhir yang datang.

Meski datang paling akhir, penampilan busana Rihanna tetap menjadi sorotan. Dia mengenakan gaun valentino putih yang dihiasi dengan pahatan bunga putih raksasa yang membalut tubuh, lengan, dan kepalanya. Sementara A$AP mengenakan ensambel gucci dengan rok kotak-kotak dan ikat pinggang di pinggangnya.

Balutan busana Rihanna dilengkapi dengan sarung tangan berwarna putih — aksesori favorit Lagerfeld—, kacamata hitam dengan aksen cateye putih, hingga bulu mata palsu dan lipstik berwarna merah matte yang berani.(M-4)