Kendrick Lamar Raih Best Rap Album Grammy 2023

KENDRICK Lamar membawa pulang penghargaan album rap terbaik di Grammy Awards 2023. Lewat album Album Mr. Morale & The Big Steppers itu ia mengungguli Future (I Never Liked You), Jack Harlow (Come Home the Kids Miss You), DJ Khaled (God Did), dan Pusha T (It’s Almost Dry) dalam ajang yang berlangsung di Los Angeles, Senin (6/2) pagi waktu Indonesia.

Lamar kini sudah memenangkan best rap album sebanyak tiga kali, setelah memenangkan kategori ini pada 2016 (To Pimp a Butterfly) dan 2018 (Damn.). Lamar juga dinominasikan pada Grammy Awards 2014 untuk Good Kid, M.A.A.D City, namun sayangnya kalah dari Macklemore & Ryan Lewis.

Di ajang ke-65 ini, single Lamar The Heart Part 5 juga membawa pulang piala untuk best rap performance dan best rap song. Namun, pria berusia 35 tahun ini harus rela kehilangan penghargaan Best Melodic Rap Performance (untuk Die Hard bersama Blxst dan Amanda Reifer) dari Future, Drake, dan Tems, yang mendapatkan penghargaan untuk lagu mereka Wait for U.

Lamar adalah musikus laki-laki yang paling banyak dinominasikan di Grammy Awards 2023, dengan total delapan nominasi. Hanya Beyonce dengan sembilan nominasinya yang mengungguli Lamar. (M-1)