BonCabe Rilis Lip Velvet, Warnanya Sesuai Tingkat Kepedasan

PT Kobe Boga Utama, melalui merek sambal tabur BonCabe, bekerja sama dengan merek kosmetik Mad For Make Up meluncurkan produk lip velvet, yang diberi nama BonCabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet.

Head of Media PT Kobe Boga Utama Agus Sumarna, melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (3/2), mengatakan kolaborasi antara BonCabe dan Mad For Make Up itu diharapkan dapat mendukung jenama lokal agar bisa lebih dikenal oleh anak muda.

"Produk ini juga diharapkan mampu memberikan kemudahan untuk anak muda agar tampil lebih cantik dan ikonik hanya dengan satu produk," ungkap Agus.

BonCabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet hadir dalam empat warna yang dibuat sesuai level kepedasan BonCabe Sambal Tabur yakni level 10, 15, 30, dan 50.

Adapun detailnya adalah Crush Level 10 untuk warna fresh pink, Spiced Level 15 untuk warna caramel brown, Fire Level 30 untuk warna burnt orange, dan Hot Level 50 untuk warna maroon dengan undertone netral.

Tidak hanya warnanya yang unik, lip velvet tersebut juga mengandung ceramide untuk menjaga kelembapan bibir serta 3x berries extract untuk warna pigmen yang tahan lama hingga delapan jam.

Produk tersebut juga diklaim high pigmented, tidak membuat bibir kering, dan transferproof.

BonCabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet sudah bisa didapatkan melalui toko daring resmi Mad For Make Up di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok. (Ant/OL-1)