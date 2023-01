Inilah Film dan Serial Terbaik Critics Choice Awards 2023

Critics Choice Awards ke-28 berlangsung di Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles pada Minggu malam atau Senin pagi (16/1) waktu Indonesia.

Critics Choice Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang memberi apresiasi untuk film dan serial televisi. Pada tahun ini, Everything Everywhere All at Once memimpin nominasi film dengan 14 nominasi, sementara Abbott Elementary dari ABC memimpin nominasi televisi dengan enam nominasi.

Chelsea Handler menjadi pembawa acara, menggantikan aktor Taye Diggs, yang menjadi pembawa acara dalam empat tahun terakhir dari upacara penghargaan tersebut. Penghargaan khusus diberikan kepada Janelle Monáe, yang menerima penghargaan #SeeHer, sementara Jeff Bridges dianugerahi Lifetime Achievement Award. (M-3)

Berikut adalah daftar film dan serial terbaik Critic Choice Awards 2023 seperti dipantau dari akun twitter resmi penyelenggara:

Film terbaik:

Drama: Everything Everywhere All at Once (A24).

Komedi: Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix).

Animasi: Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix).

Non-bahasa Inggris: RRR (Variance Films).

TV/Serial terbaik:

Drama: Better Call Saul (AMC).

Komedi: Abbott Elementary (ABC)

Miniserial: The Dropout (Hulu).

Serial non-berbahasa Inggris: Pachinko (Apple Tv).

Serial animasi: Harley Quinn (HBO Max).

Film untuk tv: Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel).