Tiket Sudah Dijual, Arctic Monkeys Siap Hentak Jakarta

Band asal Inggris, Arctic Monkeys, telah mengumumkan Indonesia menjadi salah satu tujuan tur Asia mereka pada tahun depan. Konser Arctic Monkeys Asia Tour di Indonesia bakal berlangsung pada 18 Maret 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Memulai debutnya dengan single I Bet You Look Good on the Dance Floor pada 2006, Arctic Monkeys menjadi salah satu grup musik indie rock dengan penjualan album tercepat dalam sejarah Inggris. Arctic Monkeys beranggotakan Alex Turner pada vokal, gitar, dan keyboard, Jamie Cook pada gitar dan keyboard, Nick O'Mailey pada Bass, dan Matt Helders pada drum.

Hadir dengan perjalanan panjang membawa musik indie rock khas mereka ke dalam industri, meraka sekarang memiliki 37,6 Juta pendengar di platform Spotify di seluruh dunia, dan telah menumbuhkan banyak penggemar di Indonesia.

Dalam tur Asia mereka, secara keseluruhan akan ada enam negara yang mereka kunjungi. Keenam negara itu adalah Singapura, Hong Kong, Filipina, Thailand, Jepang, dan Indonesia.

Tiket konser di Indonesia pun sudah resmi dijual sejak Senin, (19/12), pukul 14:00 WIB. Penyedia jasa layanan tiket dan perjalanan tiket.com, ditunjuk sebagai platform pembelian tiket secara eksklusif. Harga tiket mulai dari Rp1,5 jutaan untuk kategori 5 hingga Rp3,6 juta untuk kategori 1.

“Suatu kebanggan bagi tiket.com dapat menjadi mitra eksklusif platform penjualan tiket konser Arctic Monkeys di Indonesia. Penggemar Arctic Monkeys yang cukup besar di Indonesia telah lama menantikan grup ini hadir untuk menikmati konser grup band idolanya secara langsung, sungguh konser yang sudah sangat dinantikan kehadirannya,” kata VP of Brand Marketing Maria Risa Puspitasari dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (19/12).

(M-4)