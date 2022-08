Bintang Hip-hop Bad Bunny Ukir Sejarah di VMA

Bintang hip-hop berbahasa Spanyol, Bad Bunny membuat sejarah dengan menjadi musisi Latin pertama yang memenangkan predikat Artist of The Year di MTV Video Music Awards (VMA) 2022.

Penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2022 ini sedang berlangsung di Prudential Center di New Jersey. Acara penghargaan musik digelar pada Minggu, 28 Agustus 2022, pukul 8 malam waktu setempat atau Senin, 29 Agustus mulai pukul 07.00 WIB ini sudah mengumumkan beberapa kategori, salah satunya Artist of The Year.

Kategori Artist of The Year berhasil dimenangkan oleh Bad Bunny dengan menyisihkan sejumlah nominasi lainnya yaitu Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X hingga Lizzo.

Bunny menerima dua nominasi di VMA 2022 yaitu nominasi untuk Artist of The Year dan dalam kategori Latin Terbaik untuk “Tití Me Preguntó.

Bunny menerima trofi Moon Person-nya dari panggung Yankee Stadium, AS. "Dari hati saya, saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan apa yang saya rasakan dan kebanggaan menerima ini di Yankee Stadium,” katanya, dalam bahasa Spanyol.

“Saya selalu tahu bahwa saya bisa menjadi seniman besar tanpa mengubah budaya, bahasa gaul, dan bahasa saya. Saya Benito Antonio Martínez Ocasio, dari Puerto Rico ke dunia," lanjutnya, seperti dikutip dari situs resmi Billboard.

Acara yang dipandu oleh Nicki Minaj, LL Cool J, dan Jack Harlo ini sudah mempersembahkan penghargaan Artist of The Year (Artis Tahun Ini) sejak 2017, dan dalam lima tahun pertama kategori tersebut tidak pernah menominasikan artis yang tampil terutama dalam bahasa selain bahasa Inggris. Hal tersebut berubah dengan nominasi tahun ini, Bad Bunny. Tentu saja, ini menjadikannya sebagai artis non-Inggris pertama yang menang.

Selain penghargaan, pembawa acara Nicki Minaj akan mendapat kehormatan selama pertunjukan dengan Video Vanguard Award, sedangkan Penghargaan Ikon Global akan diberikan kepada Red Hot Chili Peppers.

Penampil untuk pertunjukan di ajang penghargaan musik ini termasuk Eminem, Snoop Dogg, Blackpink, Bad Bunny, Anitta, Jack Harlow, Kane Brown dan banyak lagi. (M-2)