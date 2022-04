Tyler, The Creator Jawarai Best Rap Album Grammy

KATEGORI Best Rap Album di ajang Grammy Awards yang ke-64 berhasil dimenangkan oleh Tyler, the Creator (Call Me If You Get Lost) dalam perhelatan Grammy Awards 2022 di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat pada Minggu malam (3/4) waktu AS atau Senin pagi (4/4) waktu Indonesia.

Dalam ajang yang dipandu oleh komedian dan pembawa acara Trevor Noah ini, Tyler berhasil mengalahkan nominasi lainnya yaitu J. Cole (The Off-Season), Nas (King’s Disease II), hingga Kanye West (Donda).

Ini untuk kedua kalinya Tyler menang Best Rap Album. Sebelumnya, ia menang lewat album Igor di Grammy Awards 2020. Dia menang dengan mengalahkan Cordae, Meek Mill, 21 Savage, dan kompilasi Dreamville Records.

Dalam live Instagram @feliciathegoat, hari ini, Tyler menyampaikan terimakasih untuk seluruh tim dan teman-teman yang mendukungnya. "Saya tidak di Grammy. Terimakasih untuk DJ Drama, kamu sangat penting untuk musik rap, terimakasih untuk semua teman-teman saya, dan seluruh tim saya," katanya.

Sebelumnya, ada lima nominasi untuk kategori Best Rap Album. Drake termasuk salah satunya. Drake merupakan salah satu dari lima nomine yang sebelumnya terdaftar di kategori Best Rap Album dan Best Rap Performance. Mundurnya Drake menyebabkan jumlah nomine di masing-masing kategori tersebut berkurang. Sejauh ini belum diketahui pasti alasan mengapa Drake menarik namanya dari daftar nominasi.

Siaran langsung ajang Grammy Awards 2022 ini ditayangkan di sejumlah platform streaming dan TV Kabel. Terdapat sejumlah platform yang bisa diakses untuk menonton Grammy, termasuk Grammy.com, jaringan TV CBS, platform streaming Paramount, dan platform informasi lokal CXO Media. (M-1)