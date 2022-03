Billie Eilish Bakal Bawakan No Time To Die di Oscar

DIKUTIP dari The Hollywood Reporter, Selasa, (22/3), Billie Eilish dan Finneas akan membawakan lagu No Time To Die saat upacara penghargaan Academy Awards 2022 yang berlangsung pada 27 Maret.

Lagu tersebut juga masuk dalam nominasi lagu orisinil terbaik Oscar tahun ini, bersaing dengan Dos Oruguitas (Lin-Manuel Miranda), Somehow You Do (Diane Warren), Be Alive (Beyonce, Dixon), dan Down To Joy (Van Morrison).

No Time To Die juga punya kans untuk memenangkan Oscar, setelah menang di Golden Globes, Critics Choice Awards, dan Grammy. Lagu tema 007 yang juga pernah membawa pulang Oscar sebelumnya adalah Skyfall (Adele) dan Spectre (Sam Smith).

Namun Billie dan Finneas juga punya pesaing kuat lainnya, yaitu Lin-Manuel Miranda yang tengah berambisi meraih gelar EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony). Sebutan untuk mereka yang bisa mengawinkan gelar prestisius dari empat ajang penghargaan. Miranda sebelumnya sudah punya piala Emmy, Grammy, dan Tony (untuk teater). Tinggal keping patung Oscar lewat lagu di film Encanto yang bakal membawa dirinya ke gelar elit EGOT.

Sebelumnya, pada Senin, (21/3), produser Oscar tahun ini Will Packer juga telah mengumumkan pembawa acara tambahan yang bakal hadir di panggung Oscar. Mereka adalah Elliot Page, Jennifer Garner, Tiffany Haddish, Bill Murray, Stephanie Beatriz (Encanto), DJ Khaled, H.E.R. (pemenang lagu orisinal terbaik tahun lalu), Tony Hawk, Kelly Slater dan Shaun White.

Nama-nama tersebut akan bergabung dengan Lady Gaga, Kevin Costner, Anthony Hopkins (pemenang aktor terbaik tahun lalu), Lily James, Zoë Kravitz, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Rosie Perez, Chris Rock, Uma Thurman, desainer tata busana Black Ruth E. Carter, Yuh-Jung Youn (pemenang aktris pendukung tahun lalu), Woody Harrelson, Jamie Lee Curtis, Sean "Diddy" Combs, Samuel L. Jackson, Halle Bailey, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, Shawn Mendes, Lupita Nyong'o, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Wesley Snipes, dan John Travolta. (M-1)