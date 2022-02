Trio Komika Perempuan ini Dijadwalkan jadi Pembawa Acara Oscar

Tiga komika perempuan Amy Schumer, Regina Hall, dan Wanda Sykes sedang menyelesaikan detail untuk menjadi pembawa acara Academy Awards tahun ini.

Tiga kekuatan komika ini tampaknya akan menjadi satu-satunya pembawa acara dalam gelaran Oscar 2022 pada Maret. Meski, ada beberapa skenario yang membebani materi iklan siaran. Produser Will Packer telah mengadakan pertemuan selama berminggu-minggu mencoba menemukan resep yang tepat untuk malam akbar bagi insan Hollywood.

Skenario yang dibuat oleh pembuat film Girls Trip, Packer, termasuk struktur tiga babak, yang akan menampilkan pasangan pembawa acara yang berbeda setiap jamnya. Daftar talenta teratas telah bertemu dengan Packer selama beberapa minggu terakhir, termasuk bintang Mad Men, Jon Hamm yang keluar dari pembicaraan selama akhir pekan, menurut dua sumber tambahan dari laporan Variety, Rabu (16/2).

Stasiun ABC, yang menayangkan acara tahunan Oscar, menolak berkomentar tentang detail ini. Begitu juga dengan agen representasi Sykes, Schumer dan Hall tidak memberikan komentar.

Packer telah ditugaskan untuk membawa kegembiraan kembali ke perayaan dan meningkatkan jumlah penonton, yang merupakan bagian dari alasan Oscar ingin mengetuk pemain untuk membuat pemirsa tetap terlibat setelah tanpa pembawa acara selama dua tahun berturut-turut. Dengan Sykes, Hall, dan Schumer, Packer telah memilih tim yang semuanya perempuan dengan daya tarik yang luas dan bit komedi mereka.

Schumer meraih 12 nominasi Primetime Emmy Award, menang pada 2015 untuk acara Comedy Central-nya yang terkenal, Inside Amy Schumer. Tahun lalu, Schumer berperan dalam film The Humans produksi studio A24, adaptasi dari drama Stephen Karam, yang juga disutradarainya. Pada 2022, Schumer akan membintangi serial 10 episode di platform Hulu, Life & Beth.

Sementara Hall telah muncul dalam serial film Scary Movie dan The Best Man, Little, dan The Hate U Give. Dia juga membintangi Girls Trip, yang diproduksi Packer. Dia menerima pujian kritis selama beberapa tahun terakhir untuk film-film indienya seperti Support the Girls (2018) yang memenangkannya New York Film Critics Award untuk aktris terbaik. Film yang dibintanginya, Master dan Honk for Jesus, Save Your Soul juga masuk Sundance tahun ini.

Sykes adalah bintang, pencipta dan penulis The Upshaws, serial di Netflix. Dia juga membintangi acara tv lainnya, The New Adventures of Old Christine, Curb Your Enthusiasm dan Black-ish. Dia juga muncul di film-film seperti Down to Earth, Rio, dan Bad Moms. Sykes memiliki 14 nominasi Emmy dan satu kemenangan.(M-4)