Data dan Fakta Seputar Nominasi BAFTA 2022

Sebanyak 48 film layar lebar menerima nominasi di British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Awards 2022. Pengumuman yang berlangsung pada 3 Februari oleh AJ Odudu dan Tom Allen di BAFTA 195 Piccadilly, London itu menyatakan Dune sebagai film dengan nominasi terbanyak (11). Termasuk untuk kategori film terbaik, skenario adaptasi, dan sinematografi.

Peraih nominasi terbanyak kedua ditempati film garapan sutradara Jane Campion, The Power of the Dog. Film yang diangkat dari buku terkenal dan produksi orisinal Netflix itu meraih delapan nominasi. Termasuk film terbaik, sutradara terbaik, naskah adaptasi, dan aktor utama terbaik.

Berikut beberapa data dan fakta menarik seputar nominasi BAFTA 2022 yang kami himpun dari rilis resmi penyelenggara acara tersebut.

1. Nominasi perdana bagi semua pemeran pendukung

Ada 19 dari 24 nomine menerima nominasi BAFTA pertama mereka untuk kategori film. Dan semua pemeran dalam kategori pemeran pendukung tahun ini adalah nomine pertama kali. Mereka adalah Ariana DeBose (West Side Story), Alana Haim (Licorice Pizza), Woody Norman (C'mon C'mon), Joanna Scanlan (After Love) dan Will Smith (King Richard).

2. Woody Norman nomine termuda

Woody Norman, yang bermain di film C’mon C’mon bersama Joaquin Phoenix menjadi peraih nominasi termuda BAFTA tahun ini. Ia berusia 11 tahun.

3. Kategori sutradara berimbang

Pada kategori sutradara, terdapat jumlah yang sama untuk perempuan sutradara dan laki-laki. Dari enam nomine, ada tiga film yang disutradarai perempuan (The Power of the Dog-Jane Campion, Titane-Julia Ducournau, dan Happening-Audrey Diwan), serta tiga film disutradarai laki-laki (Licorice Pizza-Paul Thomas Anderson, Drive My Car-Ryusuke Hamaguchi, dan After Love-Aleem Khan).

4. Peningkatan nomine perempuan

Ada peningkatan jumlah nominasi sutradara perempuan secara total di semua kategori, 12 vs delapan pada tahun 2021. Secara keseluruhan, jumlah nominasi perempuan secara total juga meningkat menjadi 70, yang merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir (sejak pelaporan dimulai).

5. Rekam jejak nomine pendatang baru

Tiga nomine di kategori EE Rising Stars (pendatang baru) sebelumnya dinominasikan dalam kategori pemeran, Jessie Buckley (2019), Tessa Thompson (2018), dan Ruth Negga (2017). Sementara pada tahun ini, Ariana DeBose dan Kodi Smit-McPhee, juga dinominasikan dalam kategori pemeran.

Penghargaan BAFTA Awards akan berlangsung pada 13 Maret dan disiarkan BBC. (M-4)