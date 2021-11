Ini Rekomendasi Podcast Horor yang Populer di Spotify

Konten horor selalu memiliki penggemar dari masa ke masa. Saat ini dengan semakin berkembangnya model hiburan, cerita horor tak lagi hanya bisa dinikmati lewat film atau reality show.

Konten horor saat ini juga banyak tersedia dalam bentuk audio atau podcast. Spotify menjadi salah satu platform yang banyak memiliki konten-konten horor. Konten horor yang dihadirkan juga bervariasi, mulai dari yang berupa kisah hantu berdasarkan kisah nyata hingga kisah cerita kriminal yang tak kalah menyeramkan.

Berikut ini rekomendasi podcast bernuansa horor yang bisa dinikmati di Spotify.

1.Podcast Malam Kliwon

Podcast Malam Kliwon (PMK) merupakan salah satu akun horor yang paling populer di Spotify. Podcast ini berisikan kisah-kisah horor berdasarkan pengalaman nyata banyak orang. Cerita dibacakan oleh dua orang host yang uniknya selalu menyelipkan humor di tengah ketegangan ketika cerita dibacakan.

2.Do You See What I See

Podcast ini hampir selalu bertengger di jajaran akun teratas dalam chart podcast di Spotify. Pada Do You See What I See, cerita horor disajikan oleh pengirim cerita dalam bentuk audio. Karena itu, dalam setiap cerita nuansa yang muncul juga akan beragam. Pendengar juga bisa ikut menyumbang cerita dengan mengirim rekaman suara yang menceritakan kisah horor pada pemilik akun. Ketika cerita diputar akan ada efek-efek suara yang membuat suasana menjadi lebih mencekam.

3.Podcast Horror Night Story

Podcast ini berisikan kisah-kisah horor yang dibacakan oleh sang host dengan gaya bercerita yang tenang dan misterius. Podcast Horror Night Story sangat cocok didengarkan menjelang waktu tidur atau sebagai pengantar tidur.

4.Kisah Horor the Sacred Riana

Ini merupakan podcast horor yang dibawakan oleh sosok Riana. Ia merupakan pemenang kedua ajang The Mentalist dan kontestan Asia’s Got Talent 2017. Riana terkenal dengan kesan misterius yang selalu dimunculkan dalam setiap penampilannya di atas panggung.

5.Lenyap

Bagi Anda penggemar kisah horor yang bukan menceritakan tentang hantu, podcast ini bisa jadi pilihan menarik. Lenyap berisikan kisah-kisah nyata peristiwa kriminal yang ada di Indonesia. Cerita dibawakan dengan narasi yang menarik layaknya sandiwara radio. (M-4)