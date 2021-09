Kate Winslet Raih Aktris Terbaik Emmy Awards 2021

AKTRIS senior Kate Winslet menambah panjang daftar penghargaannya. Di Emmy Awards ke-73 yang berlangsung hari ini, Winslet meraih mengkoleksi penghargaan ke-2 sebagai aktris terbaik.

Tahun ini ia meraih Aktris Terbaik di Serial Terbatas atau Anthologi lewat peran Mare di Mare of Easttown. Pada 2011, memenangkan Aktris Terbaik Serial Terbatas atau Televisi lewat Mildred Priecemeraih penghargaan aktris terbaik di ajang penghargaan televisi Emmy Awards ke-73.

Totalnya, Winslet telah meraih 15 penghargaan aktris terbaik di ajang penghargaan teratas dunia, termasuk satu penghargaan Aktris Terbaik Piala Oscar pada 2008 lewat film the Reader.

Peran Mare yang membawa kemenangan Winslet di Emmy kali ini adalah seorang detektif di suatu kota bernama Easttown. Karakter Mare digambarkan sebagai seorang ibu paruh baya yang jauh dari kesan ideal. Ia bercerai dengan suaminya, anaknya sulungnya bunuh diri, dan bukanlah seorang yang sempurna.

Bermain apik di Mare of Easttown, ia diganjar sebagai aktris terbaik di kategori mini serial (limited or anthology series or movie). Winslet bersaing dengan Cynthia Erivo (Genius:Aretha), Michaela Coel (I May Destroy You), Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit), dan Elizabeth Olsen (WandaVision).

“Saya hanya ingin memberi penghormatan untuk sesama rekan-rekan yang ada di nominasi. Ini seharusnya menjadi dekade bagaimana perempuan saling mendukung satu sama lain. Kita sama-sama mendukung, dan aku bangga dengan kalian semua,” kata Winslet dalam pidato kemenangannya di L.A. Live Los Angeles, Senin pagi, (20/9) waktu Indonesia.

"Mare of Easttown menjadi semacam momen kultural, dan itu menyatukan orang-orang dan memberi mereka hal lain untuk dibicarakan selain pandemi. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang, karena telah menonton serial kami,” pungkas aktris berusia 45 tahun yang melejit lewat film Titanic itu. (M-1)