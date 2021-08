Inilah Buku-Buku Bacaan Orang Tajir di Serial

Menyertakan buku sebagai properti karakter dalam serial, bisa jadi sebagai cara menunjukkan karakter si tokoh. Misalnya, novel dewasa muda menjadi pilihan bacaan Shiv Roy (Sarah Snook) di serial Succession. Tampaknya itu bertujuan untuk memberikan dimensi lain dari Shiv yang punya karakter dingin.

Tapi, menaruh buku sebagai properti untuk si pemeran juga bukan sekadar menunjukkan dimensi karakter. Bisa juga sebagai sindiran si pembuat serial seperti yang terjadi di serial komedi gelap The White Lotus. Yang menyindir kaum kaya raya dengan adegan karakter membuka buku di tepi pantai, hanya untuk mendapatkan beberapa halaman.

Jadi, sebenarnya buku-buku apa saja sih, yang dibaca oleh para karakter kaya raya di serial? Berikut rangkumannya.



1. Black Swans: Stories (Eve Babitz)

Dari serial Gossip Girl versi anyar, kumpulan sembilan cerita yang terhimpun di Black Swans: Stories terlihat dibawa karakter Max Wolfe (Thomas Doherty) di tengah kelas.

Black Swan menyajikan cerita-cerita tentang kehidupan Los Angeles era 80-an hingga 90-an yang mengalami perubahan dari sudut pandang Eve Babitz, sosok asli yang lahir dan tumbuh di lingkungan Hollywood, seniman yang kemudian beralih menjadi penulis.



2. Hollywood’s Eve (Lili Anolik)

Jika Max Wolfe membaca karya Eve Babitz langsung, karakter lain di Gossip Girl, Audrey Hope (Emily Alyn Lind) membaca Babitz lewat karya biografi. Audrey terlihat membaca buku biografi tentang Eve Babitz, Hollywood’s Eve karya Lili Anolik.



3. Ornament and Silence: Essays on Women's Lives from Edith Wharton to Germaine (Kennedy Fraser)

Selain membaca biografi Eve Babitz, Audrey juga punya bacaan favorit lain. Dia juga menyelami literatur feminis, semacam pertanda betapa melek dan tersadarnya para siswa sekolah menengah elit di Gossip Girl versi anyar (HBO Max).

Salah satu favoritnya tampaknya adalah Ornament and Silence. Di buku tersebut, Kennedy Fraser menganalisis hubungan cinta, persahabatan, pernikahan, dan keluarga dari beberapa perempuan paling terkenal sepanjang sejarah.

4. Blink: The Power of Thinking Without Thinking (Malcolm Gladwell)

Oke, mari tinggalkan para karakter anak-anak tajir di Gossip Girl. Beralih ke serial The White Lotus. Blink karya Malcolm Gladwell memang sepertinya jadi pilihan buku yang paling sesuai untuk Shane Patton (Jake Lacy), pria kaya nan menjengkelkan.

Buku terlaris Gladwell itu sangat populer karena suatu alasan. Di dalamnya, penulis pemenang penghargaan itu menganalisis beberapa pemikir paling brilian di dunia, untuk membantu kita memahami mengapa beberapa orang membuat keputusan yang lebih cerdas daripada yang lain.

5. My Brilliant Friend (Elena Ferrante)

Terlepas dari keinginan liarnya untuk menjalani kehidupan yang luar biasa, Rachel Patton (Alexandra Daddario) dari The White Lotus digambarkan sebagai medioker. Jadi masuk akal, seperti suaminya, dia langsung menuju apa pun yang ada di daftar buku terlaris tanpa banyak berpikir.

My Brilliant Friend mungkin adalah bacaan di pantai terbaik bagi para pelancong. Meskipun, membawa pembaca melalui kisah hidup tentang persahabatan seumur hidup antara dua perempuan di Naples.

6. The Interpretation of Dreams (Sigmund Freud)

Bahkan, jika Paula (Brittany O’Grady) dalam The White Lotus tidak benar-benar menulis makalah tesisnya tentang kolonisasi, dia masih menunjukkan setidaknya beberapa kecakapan intelektual berdasarkan kebiasaan membacanya.

Saat bersantai di tepi kolam renang, dia terlihat membaca The Interpretation of Dreams karya Sigmund Freud. Karya klasik Freud tentang psikologi dan makna mimpi.

7. The Portable Nietzsche

Duduk di sebelah Paula adalah Olivia Mossbacher (Sydney Sweeney), yang tengah membaca Nietzsche. Menggali renungan filosofis yang mendalam dari pemikir Jerman abad ke-19 saat berlibur adalah pilihan yang lucu untuk salah satu orang yang paling tidak sadar diri dalam sejarah TV.



8. Conversation with Friend (Sally Rooney)

Banyak yang terjadi pada akhir musim kedua serial Succession. Jadi, mungkin mudah saja untuk melewatkan Shiv Roy (Sarah Snook), kekuatan politik berikutnya yang akan mengambil alih kerajaan media miliaran dolar keluarganya, yang sedang membaca sebuah novel dewasa muda (YA) di kapal pesiar keluarganya.

Shiv Roy membaca novel Conversations with Friends, karya Sally Rooney. Novel tersebut mengikuti cerita mahasiswa berusia 21 tahun Francis, saat dia menavigasi serangkaian hubungan intim yang membingungkan. (Variety/M-2)