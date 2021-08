The Bad Batch Musim Kedua Rilis Tahun Depan

SERIAL animasi The Bad Batch, yang merupakan waralaba Star Wars mengumumkan bakal merilis musim keduanya pada tahun depan.



Pada musim perdananya, Star Wars: The Bad Batch berjumlah 16 episode. Tayang sejak (4/5) di Disney+ Hotstar, The Bad Batch berkisah tentang Bad Batch, yang merupakan pasukan kloning elit dengan mutasi genetik. Bad Batch merupakan sempalan (spin-off) dari The Clone Wars.



“Para penggemar sangat antusias menyambut kisah dan aksi dari Star Wars: The Bad Batch, dan kami juga sangat senang melihat bagaimana universe animasi dari Star Wars dapat terus berkembang di Disney+,” ujar Michael Paull, President Disney+ dan ESPN+, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (9/8).



Dave Filoni, yang juga berada di balik serial The Mandalorian, yang banyak mendapat nominasi Emmy tahun ini turut duduk sebagai produser eksekutif untuk The Bad Batch. Filoni bekerja sama dengan Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett, dan Carrie Beck, di antaranya bekerja sama dengan Filoni baik di The Mandalorian, maupun The Clone Wars.



“Saya beserta seluruh tim animasi Lucasfilm ingin mengucapkan terima kasih kepada Disney+ dan para penggemar atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga dapat melanjutkan kisah The Bad Batch,” kata Filoni menanggapi musim kedua The Bad Batch. (M-1)