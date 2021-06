Main di Trinity of Shadows, Kaiser Chuang jadi Rajin Baca Berita Politik

Aktor asal Taiwan, Kaiser Chuang, mengaku sangat senang dapat berperan dalam serial drama Trinity Of Shadows yang digarap WarnerMedia bersama Catchplay dan HKTVE. Menurutnya karakter pejabat publik Yang Chi- Hsiao yang ia hidupkan di serial ini tidak mudah dan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.

"Proses syutingnya berkesan dan menyenangkan. Terkadang mungkin saya suka karakter ini, tetapi di sisi lain juga terkadang tidak selalu setuju dengan karakter ini. Ini tidak mudah, saya harus mempertahankan emosi dan mood dari karakter ini untuk keseluruhan syuting series ini," ujarnya.

Meski begitu, ia menyebut karakter itu mempunyai kemiripan dengan kepribadian asli dari Kaiser lantaran digambarkan dengan memiliki motivasi dan semangat yang tinggi.

"Sekitar 80% karakter ini serupa dengan karakter dalam diri saya. Karakter ini dideskripsikan sebagai generasi kedua yang berada di bidang politik. Dia menegakkan keadilan dan dia suka itu, tapi di samping itu, dia memiliki kelemahan. Kelemahannya berupa ketakutan akan kehilangan keluarganya dan wanita yang dia cintai," ungkapnya.

Bermain peran dalam karakter ini memberikan Kaiser banyak perubahan dalam kehidupannya. Perubahan yang diakuinya berdampak sangat baik untuk dirinya. "Saya mendapatkan banyak hal dari karakter ini. Secara pribadi, sebelumnya lebih berfokus pada berita hiburan karena peran saya adalah seorang aktor tetapi sekarang lebih berkonsentrasi pada berita politik dan isu sosial," jelasnya.

"Perubahan lainnya karena karakter ini menggunakan produk 3C (Computer, Consumer elektronics dan Communication) yang mana handphone dan smartwatch, saya lebih menggunakan teknologi ini juga. Akhirnya, saya ikut lebih memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari," lanjut aktor berusia 40 tahun itu.

Serial HBO Asia Original Taiwan terbaru, Trinity of Shadows, berdurasi 1 jam, sebanyak 15 episode yang akan tayang dua episode sekaligus setiap Minggu pukul 20.00 WIB mulai 13 Juni melalui HBO GO dan HBO di Asia.

Trinity Of Shadows berkisah tentang penyelidikan pembunuhan yang membawa sang detektif jujur, Tze-Wei; seorang pejabat publik yang tengah naik daun, Chi-Hsiao; dan polisi pemula Chia-Hao ke dalam labirin gelap permainan kekuasaan. Ketiganya semakin akrab karena kebenaran, namun, di saat sama, mereka terpaksa berhadapan dengan sisi kelam mereka yang terkait dengan kasus lama dari tiga tahun sebelumnya.

Di Taiwan, serial ini akan juga ditayangkan secara bersamaan melalui layanan streaming Catchplay+. Serial ini diproduksi oleh David Tang dan disutradarai oleh Bo-Hao Hong serta penulis naskah oleh Chien-Ming Huang. (M-2)