The Father Bawa Pulang Dua Piala BAFTA

Pada gelaran British Film Academy Award (BAFTA) 2021, The Father yang dibintangi Anthony Hopkins memenangkan dua piala. Satu berkat penampilan sang bintang sebagai aktor utama terbaik. Dan satu tambahan piala naskah adaptasi terbaik.

Dalam film The Father, Antony Hopkins berperan sebagai laki-laki yang mengidap demensia. Ia menyingkirkan nomine lain, Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), dan Adarsh Gourav (The White Tiger).

Ini sekaligus menjadi piala keempat Hopkins sebagai aktor terbaik di BAFTA. Piala pertama didapatnya lewat film War & Peace pada BAFTA 1973. Selanjutnya, film yang juga mengantarnya mendapat piala Oscar, The Silence of the Lambs pada BAFTA 1992, dan The Remains of the Day pada BAFTA 1994. Pada saat itu, Hopkins bahkan mendapat dua nominasi terbaik pada tahun sama, selain melalui film The Remains of the Day, ia juga dinominasikan sebagai aktor terbaik lewat film Shadowlands.

Ia juga pernah mendapat penghargaan Academy Fellowship di BAFTA pada 2008. Tahun ini, penghargaan itu diberikan pada sutradara Ang Lee.

Tahun lalu, Hopkins juga kembali masuk nominasi BAFTA setelah sekian lama absen lewat perannya sebagai paus di The Two Fathers. Ia juga masuk nominasi Oscar kala itu. Tapi, belum berhasil membawa pulang piala.

Atas perannya di The Father, ia juga masuk nominasi Oscar tahun ini.