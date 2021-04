Netflix Memproduksi The 39 Steps Dibintangi Benedict Cumberbatch

Netflix segera memproduksi serial terbatas "The 39 Steps" yang didasarkan pada novel karya John Buchan tahin 1915 dan dibintangi oleh Benedict Cumberbatch.

Dilansir Variety, Minggu, serial ini dipimpin oleh Edward Berger dan ditulis Mark L. Smith. "The 39 Steps" akan menyatukan kembali Cumberbatch dan Berger, yang terakhir kali bekerja sama dalam serial mini Showtime 2018 "Patrick Melrose".

"The 39 Steps" diproduksi oleh Anonymous Content, Chapter One Pictures dan SunnyMarch, perusahaan produksi film dan TV berbasis di Inggris yang didirikan oleh Cumberbatch, Adam Ackland dan Adam Selves.

"The 39 Steps" sendiri telah diadaptasi beberapa kali, paling terkenal oleh Alfred Hitchcock pada tahun 1935, dibintangi oleh Robert Donat dan Madeleine Carroll.

Thriller mata-mata asli karya Buchan ini terjadi tepat sebelum dimulainya Perang Dunia I, berpusat pada Richard Hannay, seorang pria yang memiliki kunci konspirasi global dan terus kabur.

Cumberbatch baru-baru ini terlihat di "The Mauritanian" dan tetap berada di tengah-tengah Marvel Cinematic Universe, dengan "Spider-Man: No Way Home" tahun ini dan "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tahun 2022.

Berger baru-baru ini menyutradarai tiga episode drama Bryan Cranston di Showtime "Your Honor" dan menyutradarai "All Quiet on the Western Front".

Netflix telah berhasil menarik perhatian penonton pada serial terbatasnya dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan "The Queen's Gambit" dan "When They See Us".

Pada bulan Desember, Netflix memesan serial terbatas lainnya, seperti dari Swedia "The Unsible Murderer" yang berdasarkan novel Thomas Pettersson tahun 2018.

Seri lima bagian yang akan keluar tahun ini, ditulis oleh Wilhelm Behrman dan Niklas Rockström, dengan sutradara "The Witcher" Charlotte Brändström memimpin dua episode pertama. (Ant/OL-12)