Sekuel Film Borat Pecahkan Guinness World Record

PADA Academy Award ke-93 tahun ini, Borat Subsequent Moviefilm masuk ke dua nominasi, yakni aktris pendukung terbaik (Maria Bakalova), dan naskah adaptasi terbaik. Meski Piala Oscar baru akan dilaksanakan pada 26 April 2021, film ini sudah mencatatkan rekor lain.

Dengan judul lengkap Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, film itu dinobatkan sebagai film yang masuk nominasi Oscar dengan judul terpanjang oleh Guinness World Record. Judul film itu mencapai 110 karakter.

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh film produksi Inggris berjudul Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965), dengan panjang 85 karakter. Saat itu, film ini dinominasikan untuk Best Writing Story dan Screenplay Written Directly for the Screen, tetapi gagal membawa dua piala tersebut.

Di ajang Golden Globe 2021, Borat Subsequen Moviefilm mendapat tiga nominasi, yakni film musikal atau komedi terbaik, aktor utama terbaik (Sacha), dan aktris pendukung terbaik. Mereka berhasil mmembawa satu piala lewat Sacha. Di Oscar, ia juga dinominasikan untuk aktor pendukung terbaik lewat perannya sebagai Abby Hoffman di The Trial of the Chicago 7. (M-1)