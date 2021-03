Semakin Banyak Idol K-pop Hijrah ke Layar Lebar

TERLEPAS dari hasil yang kurang bagus di box office, tetap banyak penyanyi K-pop yang menyeberang ke industri film. Dari sekian banyak yang melebarkan sayap itu, IU tampaknya cukup berhasil.

Pada 25 Maret mendatang, Ia direncanakan merilis album kelima, Lilac, sembari juga bersiap merilis film Shades of the Heart. Film arahan Kim Jong-kwan ini rencananya rilis pada akhir Maret.

IU terjun ke dunia akting pada tahun 2011 melalui drama remaja produksi KBS, Dream High. Sejak itu dirinya muncul di banyak serial terkenal, seperti My Mister (2018) dan Hotel Del Luna (2019). Pada 2018, ia memulai debut karya ansambel orisinal Netflix, Persona. Penyanyi K-pop ini juga akan membintangi film debut Korea dari sutradara Jepang Hirozaku Koreeda, berjudul Broker, bersama Song Kang-ho, Bae Doo-na dan Gang Dong-won.

Selain IU, idol K-Pop yang juga terjun ke layar perak ada Chanyeol dari EXO. Ia berperan dalam film terbaru berjudul The Box yang akan diputar di bioskop domestik Korea pada (24/3). Ini menandai peran utama pertamanya dalam film Korea. Sebelumnya, ia memainkan peran pendukung dalam Salut D'Amour (2015) dan membintangi film Tiongkok So I Married My Anti-Fan.

Hani dari girl grup K-pop EXID akan terjun ke dunia akting dengan mengambil peran utama dalam Young Adult Matters, yang akan tayang di bioskop pada April. Disutradarai oleh Lee Hwan, film ini bercerita tentang sekelompok pelarian yang mencoba membantu salah satu dari mereka untuk mengakhiri kehamilan.

Idola K-pop tersebut akan memainkan peran Ju-yeong, seorang remaja yang melarikan diri bersama temannya yang sedang hamil. Mereka serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan.

Hani mengawali karier aktingnya pada 2020 melalui web drama XX, kemudian tampil dalam SF8: White Crow. Saat ini ia membintangi serial orisinal produksi Kakao TV How to Be Thirty.

Johyun dari grup K-pop Berry Good, juga kembali ke layar lebar dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah merilis Drago Inn Part 1: The City of Sadness pada Desember lalu. Disutradarai oleh Choi Jae-hoon, film horor psikologis Hypnosis berkisah tentang mahasiswa (David Lee) dan teman-temannya yang beralih ke hipnosis untuk memulihkan ingatan masa kecil mereka yang hilang, dan kemudian menemukan hal-hal aneh terjadi pada mereka. (Koreatimes.co.kr/M-1)