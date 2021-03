Tribute sang Istri untuk Chadwick Boseman

Peforma mendiang Chadwick Boseman dalam Ma Rainey’s Black Bottom' berbuah manis di perhelatan Golden Globe 2021.

Dalam perhelatan yang dinisiasi Hollywood Foreign Press Association (HFPA) itu, Boseman ditetapkan sebagai aktor film terbaik (Best Performance by an Actor in Motion Picture), Minggu (28/2) malam waktu Los Angeles.

Istri mediang Boseman, Taylor Simone Ledward tampak memberikan sambutan di acara tahunan tersebut. Simone yakin suaminya yang meninggal pada Agustus tahun lalu, akan mengatakan sesuatu yang indah. Baginya, Boseman selalu memberikan inspirasi dan menjadi penguat 'suara kecil'.

'Yang memberitahu Anda untuk terus maju, yang memanggil Anda kembali ke apa yang seharusnya Anda lakukan pada saat ini dalam sejarah. Saya tidak memiliki kata-katanya, tetapi kita harus menggunakan semua momen untuk merayakan orang yang kita cintai…. Dan, sayang, kamu selalu membuat mereka terus datang. Terima kasih," kata Simone, dalam sambutan secara daring itu.

Sebagaimana diketahui, Boseman meninggal beberapa waktu lalu pada usia 43 tahun. Pemeran Black Panther tersebut tutup usia setelah berjuang melawan kanker usus yang diderita selama tiga tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini, pria kelahiran Anderson, South Carolina itu mengalahkan sejumlah nama aktor seperti Riz Ahmed yang bermain dalam Sound of Metal, Anthony Hopkins dalam The Father, Gary Oldman dalam Mank, dan Tahar Rahim dalam Mauritania.

Boseman kali ini juga menjadi satu-satunya aktor kulit hitam yang berhasil menjadi pemenang dalam perhelatan Golden Globe 2021. Terakhir, aktor kulit hitam yang menjadi penerima penghargaan ini terlihat pada 2007 yakni Forest Whitaker yang bermain dalam The Last King of Scotland. Sebelumnya ada juga,

Denzel Washington dengan The Hurricane pada 2000 dan pada 1964 ada Sidney Poitier yang bermain dalam Lilies of the Field. (M-2)