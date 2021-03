Nomadland Kawinkan Titel Film dan Sutradara Terbaik Golden Globe

Film arahan Chloe Zhao, Nomadland berhasil dinobatkan sebagai film terbaik Golden Globes ke-78.

Diumumkan pada Senin, (1/3) dan disiarkan melalui stasiun NBC, Golden Globes ke-78 menobatkan Nomadland sebagai film terbaik. Berhasil menyingkirkan Mank, Promising Young Woman, The Father, dan The Trial of the Chicago 7.

Ini sekaligus mengawinkan piala yang diraih Zhao sebagai sutradara terbaik. Dan menambah raihan piala di Golden Globes menjadi dua, dari total empat nominasi yang diraih.

Sebelumnya, pada sirkuit festival internasional, Nomadland juga dinobatkan sebagai film terbaik pada ajang Festival Film Internasional Venesia ke-77, mendapat piala Golden Lion.

Di ajang serupa, sutradara Chloe Zhao juga dinobatkan sebagai sutradara terbaik pada Golden Globe ke-78 yang berlangsung pada Minggu malam (28/2) waktu Los Angeles dan berlangsung secara daring dan luring.

Zhao mengungguli dua sutradara perempuan lainnya yang juga dinominasikan, Emerald Fennell (Promising Young Woman) dan Regina King (One Night in Miami). Nomine lain ialah David Fincher (Mank) dan Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7).

Zhao sebelumnya juga bersaing dengan Fennell dan Sorkin pada kategori naskah terbaik, namun dimenangkan oleh Sorkin. Ini menjadi piala perdana bagi Zhao di Golden Globe, serta yang pertama untuk Nomadland dari total empat nominasi.

Kemenangan Zhao ini juga menandai kemenangan kedua sutradara perempuan dalam ajang serupa. Sebelumnya, penghargaan serupa pernah jatuh kepada Barbra Streissand lewat fim Yentl. Kemenangan Zhao sebagai sutradara terbaik di Golden Globe sekaligus menjadikan dirinya sebagai sutradara perempuan Asia pertama yang meraihnya.

“Saya mengikuti buku ‘Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century’ yang ditulis Jessica Bruder. Apa yang Jessica temukan di jalan adalah banyak perempuan memilih gaya hidup ini karena berbagai alasan. Para perempuan dari generasi Fern, baby boomer, karena ada diskriminasi dalam gaji, bahkan jika mereka memiliki pekerjaan dan bukan menjadi ibu rumah tangga, mereka hanya mendapatkan jaminan sosial yang sangat sedikit - terutama setelah perceraian atau ketika suaminya meninggal,” kata Zhao mengenai intensi film garapannya, dikutip dari situs resmi Golden Globes. (M-2)