'Pangeran Charles' Raih Aktor Serial TV Terbaik

Josh O'Connor ditetapkan sebagai Aktor Penampil Terbaik Serial Televisi (Best Performance by an Actor in Television Series), dalam perhelatan Golden Globe ke-78 yang dihelat di Los Angeles. Lawan main Emma-Louise Corrin dalam serial The Crown itu menerima penghargaan atas perannya sebagai Pangeran Charles, Minggu malam (28/2) waktu setempat.

Connor menerima penghargaan setelah Corin juga ditetapkan sebagai Aktris Penampil Terbaik Serial Televisi beberapa saat sebelumnya. Kali ini, Connor berhasil melampaui nama sejumlah aktor kondang seperti Jason Bateman, Bob Odenkirk, Al Pacino, dan Matthew Rhys.

Meski begitu, Connor tetap memberikan pujian pada mereka. Menurut aktor kelahiran Inggris, 20 Mei 1990 itu, para nomonr lain adalah pahlawannya. "Aku sangat mencintai kalian," katanya.

Connor mengaku senang bisa bekerja bersama tim dalam serial yang ia perankan kali ini. Hal itu ia anggap sebagai momen bersejarah, yang mana pada kesempatan ini turut didedikasikan bagi penonton yang belangkan ini mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk sendiri di rumah.

Ia selanjutnya berharap agar mereka selalu menjaga kesehatan mental selama karantina pandemi Covid-19. "Saya berharap kita semua bisa bersama-sama menempatkan kesehatan mental di dalam pikiran kita, ” kata Aktor Terbaik British Independent Film Awards 2019 itu.

Selain Connor dan Corrin yang masing-masing mendapat piala Golden Globe untuk aktor dan aktris serial televisi terbaik, The Crown yang merupakan produksi Netflix ini juga ditetapkan sebagai serial televisi terbaik. (M-2)