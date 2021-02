Buku ini Peringati Setengah Abad Kepergian Jim Morrison

Sebuah koleksi bertajuk The Collected Works of Jim Morrison ini rencananya akan dirilis pada Juni.

Suatu saat sebelum kematiannya pada Juli 1971, pentolan The Doors tersebut menulis tangan sebuah daftar berjudul “Plan for Book,” yang memaparkan pemikirannya pada kumpulan puisi, lirik, dan karyanya yang lain. Sekarang, 50 tahun setelah kepergiannya dan perilisan album terakhirnya dengan The Doors, cetak biru buku itu mulai membuahkan hasil yang menjanjikan untuk menjadi koleksi paling lengkap dari tulisannya hingga saat ini.

The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcript, and Lyrics yang akan diterbitkan pada 8 Juni oleh HarperCollins ini menjanjikan bakal jadi semacam lode induknya Jim Morrison.

Dengan tebal hampir 600 halaman, menjadi kumpulan sebagian besar karyanya yang diterbitkan sebelumnya, dari lirik lagu hingga puisi (Horse Latitudes, The Celebration of the Lizard), serta keseluruhan dari koleksi tulisan yang diterbitkan setelah Morrison meninggal, seperti Wilderness dan The American Night.

Namun, setengah isi dari buku itu kabarnya terdiri dari materi yang belum pernah diterbitkan, termasuk lirik yang tidak direkam, kutipan tulisan tangan dari 28 buku catatan yang baru ditemukan, dan 160 foto dan gambar (termasuk foto keluarga yang jarang terlihat).

Dikutip dari Rolling Stone, Rabu, (24/2), di antara kutipan dari buku catatan Morrison adalah pemikirannya tentang persidangannya di Miami pada tahun 1970 (ia dinyatakan bersalah atas pemaparan yang tidak senonoh dan kata-kata tidak senonoh), serta apa yang diyakini sebagai tulisan terakhir Morrison - isi dari buku catatan Paris sebelum kematiannya.

Hal langka lainnya yang bakal masuk dalam buku koleksi itu termasuk keterkaitan Morrison untuk The Hitchhiker, suatu proyek film yang dirinya berperan sebagai seorang drifter pembunuh; sebagian dari materi itu akhirnya difilmkan sebagai film eksperimentalnya, HWY. Sebuah buku audio yang menyertainya termasuk rilisan pertama dari sesi rekaman puisi terakhir Morrison, di studio di LA pada hari ulang tahunnya yang ke 27 pada Desember 1970; disertai dengan transkrip dari rekaman itu.

Penulis dan penggemar lama The Doors, Tom Robbins, yang mengulas acara Doors pada tahun 1967 untuk majalah Helix, menulis kata pengantar, dan saudara perempuan Morrison, Anne Morrison Chewning, menyumbang prolog. Rencana untuk memperingati 50 tahun album The Doors L.A. Woman juga sedang dikerjakan.

Buku ini memiliki potensi untuk memulai kebangkitan Morrison lainnya, tetapi juga barangkali sebagai puncak dari impian Morrison sendiri untuk bisa dianggap serius sebagai penulis. Dalam wawancara tahun 1969 dengan Rolling Stone, dia ditanya, “Apakah Anda melihat diri Anda lebih ke media cetak?”

Morrison menjawab, “Itu harapan terbesar saya. Itu selalu menjadi mimpiku.”

Morrison wafat pada usia 27 di Paris, dan dimakamkan di kota tersebut. Disebutkan, ia wafat lantaran gagal jantung. (Rollingstone.com/M-2)