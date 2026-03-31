Easter Sunday Brunch di Pullman Bali Legian Beach

Ilustrasi(Dok Hotel Pullman Bali Legian Beach)

PULLMAN Bali Legian Beach mengundang para tamu untuk merayakan Paskah melalui pengalaman Easter Sunday Brunch yang meriah di Montage All-Day Dining. Menghadirkan suasana santai namun penuh energi, brunch ini dirancang sebagai momen kebersamaan bagi keluarga dan sahabat untuk menikmati hidangan istimewa, hiburan, serta suasana akhir pekan yang menyenangkan.

“Paskah adalah momen yang tepat untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat dan menikmati waktu berkualitas,” ujar General Manager Pullman Bali Legian Beach Ravi Khubchandani.

“Melalui Easter Sunday Brunch, kami ingin menghadirkan pengalaman bersantap yang hangat dan hidup, para tamu dapat menikmati berbagai pilihan hidangan dan akses kolam renang sekaligus merayakan kebersamaan dalam suasana yang menyenangkan.”

Baca juga : Saat Libur Paskah, PT KAI Sumut Layani 33.069 Penumpang

Diselenggarakan pada Minggu, 5 April 2026 mulai pukul 12.00 hingga 16.30, brunch ini menghadirkan beragam pilihan hidangan yang disiapkan oleh tim kuliner Pullman Bali Legian Beach. Para tamu dapat memulai pengalaman bersantap dengan pilihan salad segar, hidangan laut, dan berbagai sajian pembuka yang ringan, dilanjutkan dengan pilihan sup hangat dan beragam hidangan utama bercita rasa internasional.

Di area carving station, para tamu dapat menikmati sajian yang disiapkan langsung oleh chef seperti roasted pork belly, roasted Peking duck, dan slow roasted beef yang disajikan hangat. Live cooking station juga menghadirkan hidangan yang dimasak langsung sesuai selera tamu, termasuk pilihan pasta dan sajian telur yang dibuat secara à la minute.

Sebagai penutup yang manis, berbagai pilihan dessert siap memanjakan para tamu. Mulai dari pastry lembut, panna cotta, hingga live dessert station yang menyajikan pancake, crepes, waffle, dan es krim segar, menciptakan pengalaman bersantap yang lengkap dan menyenangkan bagi semua usia.

Baca juga : Lonceng Gereja Seantero Roma Berdentang Menyusul Kewafatan Paus Fransiskus

Sepanjang brunch, para tamu dapat menikmati free-flow minuman non-alkohol yang mencakup soft drink, jus, kopi, dan teh. Bagi yang ingin merayakan dengan suasana lebih meriah, tersedia tambahan paket free-flow minuman beralkohol yang mencakup sparkling wine, beer, wine, cocktails, dan spirits.

Suasana Paskah semakin hidup dengan berbagai hiburan yang hadir sepanjang acara. Anak-anak dapat mengikuti face painting, sementara alunan musik live acoustic menghadirkan suasana santai khas akhir pekan. Pertunjukan bird show serta aksi pesulap juga akan menghadirkan momen kejutan yang menyenangkan bagi seluruh keluarga.

Easter Sunday Brunch ini tersedia dengan harga Rp489.000 per orang, sudah termasuk free-flow minuman non-alkohol seperti soft drink, jus, kopi, dan teh serta akses kolam renang gratis. Anak-anak usia 6 hingga 11 tahun mendapatkan diskon 50%, sehingga seluruh keluarga dapat menikmati perayaan Paskah bersama.

Bagi tamu yang ingin menambah suasana perayaan, tersedia pilihan free-flow minuman beralkohol yang mencakup sparkling wine, wine, beer, cocktails, dan spirits dengan tambahan Rp345.000++ per orang, dengan benefit Accor Plus yang juga berlaku.

Easter Sunday Brunch di Pullman Bali Legian Beach menghadirkan cara yang menyenangkan untuk merayakan Paskah, dengan hidangan lezat, hiburan keluarga, dan suasana hangat di tepi pantai Legian.

Untuk mereservasikan pengalaman unik ini, para tamu dapat menghubungi resor melalui email di [email protected], telepon di +62 361 762 500, WhatsApp di +62 811 376 2500, atau kunjungi situs web resmi di https://www.pullman-bali-legianbeach.com. (RO/E-4)