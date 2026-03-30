Venue Pernikahan Anti-mainstream dengan Pemandangan Kota Bogor di Koersi Sky Cafe

Tren pernikahan di Kota Bogor kini semakin berkembang mulai dari konsep acara, dekorasi hingga munculnya berbagai venue wedding menarik salah satunya rooftop cafe tertinggi di Kota Bogor yaitu Koersi Sky Cafe. Venue yang berlokasi di Bigland Bogor Hotel Jl. Malabar No.1B, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor ini menghadirkan konsep yang lebih intimate, unik, dan berkesan. Koersi Sky Cafe menghadirkan pengalaman pernikahan berbeda melalui venue rooftop tertinggi di Kota Bogor yang menawarkan pemandangan spektakuler dari ketinggian.

Keunggulan utama dari wedding di Koersi Sky Cafe terletak pada view yang tidak dimiliki venue lain di Bogor. Hamparan panorama kota yang berpadu dengan udara segar pagi hari menciptakan ambience romantis yang sempurna untuk momen pernikahan.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman wedding yang berbeda untuk calon pengantin dengan konsep venue yang lebih intimate, lebih personal, dan tentunya dengan view terbaik di Kota Bogor. Paket wedding yang kami buat juga sangat menarik dengan berbagai bonus,” ujar General Manager Bigland Bogor Hotel Helmi Junaidi.

Calon pengantin dapat memilih “Infinity Sky Wedding Package” dengan harga Rp.45.000.000, net untuk 100 tamu. Paket ini sudah termasuk penggunaan area rooftop selama 4 jam dan 100 porsi wedding buffet. Mempelai juga mendapatkan akomodasi satu malam berupa 1 kamar tipe executive suite dengan honeymoon setup dan 2 kamar tipe deluxe room untuk keluarga. Tak lupa bonus menarik mulai dari 1 pilihan food stall untuk 75 pax, 1 beef wellington untuk 30 porsi, 1 ice cream corner untuk 50 porsi, hingga gratis venue untuk photoshoot.

Selain itu, calon mempelai juga mendapatkan fasilitas 1 kali technical meeting dengan 15 pax coffee break, dan food testing dengan menu pilihan dari Executive Chef langsung untuk 6 pax. Keuntungan ini tentunya bertujuan untuk memudahkan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahannya.

Berlokasi strategis di pusat Kota Bogor, Koersi Sky Cafe tidak hanya unggul dari sisi pemandangan, tetapi juga berbagai hidangan yang menjadi daya tarik utama. Seluruh sajian disiapkan dengan standar hotel bintang empat dari Bigland Bogor Hotel, menghadirkan cita rasa premium yang mampu melengkapi pengalaman istimewa para tamu. Untuk informasi paket pernikahan bisa melalui Whatsapp Sales Wedding kami 0811-9625-629.

“Koersi Sky Cafe merupakan venue dengan kombinasi antara lokasi eksklusif, pemandangan yang memukau, serta berbagai makanan yang cocok bagi pasangan yang ingin merayakan hari pernikahan mereka dengan cara yang berbeda di Kota Bogor,” jelas Director of Sales & Marketing Bigland Bogor Hotel Maretha Seira.