ARYADUTA Menteng dan ARYADUTA Suites Semanggi Berbagi Bersama Anak Yatim dan Daily Workers saat Ramadan

Berbagi Kebahagiaan Ramadan, ARYADUTA Menteng dan ARYADUTA Suites Semanggi Hadirkan Kepedulian untuk Sesama.(Dok. Istimewa)

Eamadan lalu merupakan waktu terbaik untuk berbagi kebahagiaan, kepedulian, dan kehangatan dengan sesama. Dalam semangat bulan suci, ARYADUTA Menteng bersama ARYADUTA Suites Semanggi berkesempatan mengunjungi 30 anak-anak di Panti Asuhan Mizan Amanah pada tanggal 12 Maret 2026 untuk menghadirkan momen penuh kebersamaan melalui kegiatan berbagi kebaikan.

Melalui donasi yang diberikan serta workshop membuat kue bersama, ta'jil healthy yang merupakan salah satu program Tjakap Djiwa, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan momen kebersamaan yang penuh keceriaan dan kehangatan. Tawa, semangat belajar, serta kebahagiaan yang tercipta sepanjang kegiatan menjadi pengingat bahwa berbagi, sekecil apa pun, selalu membawa makna yang besar. Kebersamaan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian dalam menyemarakkan Ramadan dengan nilai-nilai positif dan penuh kasih.

Selain itu, ARYADUTA Menteng dan ARYADUTA Suites Semanggi juga menyalurkan program “Berbagi Kebahagiaan” kepada para Karyawan sebagai bentuk apresiasi menjelang Hari Raya. Sebanyak total 350 bingkisan Hari Raya dibagikan, dengan harapan dapat membawa keberkahan serta kebahagiaan bagi para karyawan.

Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menumbuhkan budaya saling peduli dan berbagi, tidak hanya kepada masyarakat sekitar, tetapi juga kepada seluruh tim internal. Melalui inisiatif ini, diharapkan semangat berbagi di bulan Ramadan dapat membawa keberkahan serta mempererat rasa kebersamaan di lingkungan kerja.

Semoga kebaikan yang dibagikan selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini dapat membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua, serta memperindah makna berbagi terhadap sesama.