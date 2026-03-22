Libur Lebaran 2026, KAI Hadirkan Heritage Trip Lawang Sewu

Heritage Trip di(Doc KAI)

PT KERETA Api Pariwisata atau KAI Wisata menghadirkan pengalaman wisata tematik bertajuk “Heritage Trip” yang menghubungkan dua destinasi ikonik, yakni Lawang Sewu dan Museum Kereta Api Ambarawa.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian Lebaran Rail Experience yang dirancang sebagai alternatif wisata bersejarah yang nyaman dan berkesan bagi masyarakat selama libur Lebaran 2026.

Program Heritage Trip ini berlangsung pada periode 19 Maret hingga 31 Maret 2026, dengan jadwal keberangkatan yang telah disesuaikan, termasuk penyesuaian khusus pada Hari Idulfitri.

Perjalanan dimulai dari Lawang Sewu menggunakan transportasi darat (Hiace) menuju Ambarawa, kemudian dilanjutkan dengan pengalaman menaiki kereta wisata di kawasan Museum Kereta Api Ambarawa.

Direktur Utama KAI Wisata, Raden Agus Dwinanto Budiadji, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang tidak hanya berfokus pada mobilitas, tetapi juga mengandung nilai sejarah dan edukasi.

“Program ini merupakan bentuk komitmen KAI Wisata dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang tidak hanya sekadar mobilitas, tetapi juga sarat nilai sejarah dan edukasi,” ujar Raden Agus.

Melalui program ini, KAI Wisata ingin menghadirkan pengalaman berbeda, di mana pelanggan tidak hanya melakukan perjalanan, tetapi juga menikmati kekayaan sejarah perkeretaapian Indonesia.

“Lawang Sewu dan Museum Ambarawa merupakan dua destinasi ikonik yang memiliki nilai historis tinggi, sehingga kami kemas dalam satu perjalanan yang terintegrasi dan nyaman,” tambahnya.

Dengan harga mulai dari Rp255.000 per orang, pelanggan akan mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk transportasi, tiket masuk destinasi, serta pengalaman menaiki kereta wisata di Ambarawa. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan tanpa perlu repot mengatur perjalanan secara mandiri.

Selain itu, KAI Wisata memastikan setiap perjalanan dilaksanakan dengan standar pelayanan terbaik, mulai dari kenyamanan transportasi hingga jaminan keamanan dan pengalaman wisata yang menyenangkan bagi seluruh pelanggan.

Momentum Lebaran dinilai menjadi waktu yang tepat untuk menghadirkan produk wisata yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan keluarga.

“Kami berharap Heritage Trip ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi momen libur Lebaran dengan kegiatan yang lebih bermakna, sekaligus mengenal lebih dekat sejarah perkeretaapian Indonesia. KAI Wisata akan terus berinovasi menghadirkan produk wisata yang memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan,” tutup Raden Agus.

Melalui program ini, KAI Wisata menegaskan komitmennya sebagai penyedia layanan pariwisata berbasis kereta api yang menghadirkan More Experience, Elevating Every Journey, sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata heritage di Indonesia. (HT)