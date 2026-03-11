Azana Boutique Hotel Solo Resmi Dibuka 10 Maret 2026, Hadirkan Konsep Young & Trendy Wellness Boutique Pertama di Kota Solo

Ilustrasi(Dok Azana Boutique Hotel Solo)

AZANA Hospitality resmi membuka Azana Boutique Hotel Solo, sebuah hotel boutique bintang 4 yang menghadirkan standar baru hospitality berbasis well-being dan lifestyle destination di Kota Solo. Berlokasi di kawasan Laweyan, jantung kota yang dikenal sebagai pusat budaya, batik, dan kuliner, hotel ini dirancang bukan sekadar sebagai tempat bermalam, melainkan sebagai destinasi lifestyle bagi traveler modern, dan generasi muda yang aktif serta mindful.

Berada di area yang terhubung langsung dengan pusat kota, sentra kuliner, serta berbagai destinasi ikonik Solo, Azana Boutique Hotel Solo memperkuat posisinya sebagai urban hub yang menyatu dengan denyut kota yang menjawab demand 2026. Lokasi strategis ini menjadikannya pilihan ideal baik untuk tamu bisnis maupun leisure yang ingin merasakan Solo secara utuh, tanpa terpisah dari kenyamanan modern.

Mengusung konsep distinguished boutique hotel dengan pendekatan young & trendy for well-being enthusiast, interior hotel tampil ekspresif, colorful, dan artistik, namun tetap menghadirkan kesan elegan dan refined. Setiap ruang dirancang dengan karakter kuat, memadukan keberanian visual dengan detail premium yang menciptakan atmosfer mewah yang tidak kaku. Hotel ini memiliki 51 kamar yang terdiri dari berbagai tipe pilihan hingga unit villa eksklusif dengan private pool, menghadirkan pengalaman menginap yang privat dengan suasana boutique and resort privilege dan jarang ditemukan di tengah Kota Solo.

Sebagai pionir wellness-integrated boutique hotel di Solo, Azana Boutique Hotel Solo menghadirkan fasilitas lengkap yang mendukung gaya hidup sehat dan seimbang. Tersedia pilates studio, gym, indoor pool, serta spa yang dirancang untuk menjadi ruang recharge bagi para tamu.

Hotel ini juga menghadirkan tea lounge elegan hasil kolaborasi dengan Dilmah, menciptakan pengalaman afternoon tea yang refined sekaligus menjadi social space yang estetik. Restoran dan bakery kualitas premium di dalam hotel menyajikan healthy dining concept, menggabungkan nutrisi, rasa, dan presentasi dalam satu pengalaman bersantap yang modern. Tak berhenti disitu, Azana Boutique Hotel Solo menggunakan plant and water based amenities untuk mendukung pengalaman menginap yang peduli dengan alam.

Untuk kebutuhan korporasi dan sosial, tersedia meeting room yang dikurasi cantik dengan kapasitas hingga 200 orang, ideal untuk business meeting, creative gathering, intimate wedding, maupun private celebration dalam atmosfer yang stylish.



Lebih dari sekadar kamar dan fasilitas, Azana Boutique Hotel Solo menghadirkan paket pengalaman menginap terintegrasi mulai dari Rp780.000 per malam. Dalam satu rangkaian pengalaman, tamu dapat menikmati kamar pilihan, sarapan sehat, city tour, afternoon tea, hingga dinner experience yang dirancang sebagai perjalanan sehari penuh. Konsep ini menegaskan bahwa menginap bukan lagi sekadar tidur, melainkan sebuah full lifestyle and well-being experience yang dirancang untuk meninggalkan kesan dan mendorong tamu untuk kembali.

Founder & CEO Azana Hospitality, Dicky Sumarsono, menyampaikan, “Solo adalah kota dengan identitas yang kuat dan energi yang hangat. Kami ingin menghadirkan interpretasi baru dari semangat tersebut melalui hotel yang lebih muda, lebih ekspresif, dan selaras dengan gaya hidup sehat generasi sekarang. Azana Boutique Hotel Solo adalah evolusi hospitality yang tidak hanya berbicara tentang kamar, tetapi tentang experience.”

Vice President Sales & Marketing Azana Hospitality, Indah Pratiwi, menambahkan, “Kami merancang setiap detail dengan satu tujuan: menghadirkan pengalaman yang personal dan berkesan. Dari wellness facility, tea lounge, hingga curated dining, semuanya terintegrasi agar tamu tidak hanya stay, tetapi benar-benar menikmati setiap momen selama berada di Solo.”

Dengan pembukaan resminya pada 10 Maret 2026, Azana Boutique Hotel Solo siap menjadi ikon boutique wellness lifestyle terbaru di Kota Solo, lebih dari sekadar hotel, melainkan ruang untuk tinggal, bergerak, menikmati, dan merayakan hidup secara mindful. (H-2)

