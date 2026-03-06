Sambut Ramadan dan Idulfitri, Neo+ Airport Jakarta Luncurkan Paket Rompar dan Halal Bihalal Spesial Kebersamaan

Ilustrasi(Dok Neo+ Airport Jakarta)

DALAM rangka menyambut momen Ramadan dan Idulfitri, Neo+ Airport Jakarta menghadirkan dua promo spesial sepanjang bulan Maret. Yaitu Paket RomPat (Room Ketupat) serta Paket Halal Bihalal, yang dirancang untuk memberikan pengalaman menginap dan bersantap yang hangat serta berkesan.

Paket RomPat (Room Ketupat) ditawarkan dengan harga Rp800.000 net per malam, termasuk menginap di Superior City View Room, Ketupat Set Menu untuk 2 orang, serta sarapan untuk 2 orang. Paket ini berlaku sepanjang bulan Maret dan menjadi pilihan tepat bagi tamu yang ingin menikmati suasana Lebaran dengan kenyamanan hotel berbintang.

“Ramadan dan Idulfitri adalah waktu yang penuh makna dan kebersamaan. Melalui Paket RomPat dan Halal Bihalal ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi tamu untuk merayakan tanpa repot, dengan fasilitas lengkap serta pelayanan profesional khas Neo+ Airport Jakarta,” ujar Sales Marketing Manager Neo+ Airport Jakarta Teguh Wibisono.

Untuk melengkapi pengalaman tersebut, Chef Faisal, selaku Chef Neo+ Airport Jakarta, menghadirkan menu spesial dengan sentuhan autentik dan modern.

“Kami menyajikan Ketupat Set Menu dengan cita rasa khas Lebaran yang kaya rempah dan disiapkan menggunakan bahan berkualitas. Harapannya, tamu tidak hanya menikmati hidangan yang lezat, tetapi juga merasakan suasana hangat seperti di rumah,” jelas Executive Chef Neo+ Airport Jakarta, Faisal.

Selain paket menginap, Neo+ Airport Jakarta juga menawarkan Paket Halal Bihalal seharga Rp200.000 net per pax dengan minimal pemesanan 20 orang. Paket ini sudah termasuk Appetizer, Soup, Main Course, dan Dessert, sehingga cocok untuk acara silaturahmi keluarga besar, rekan kerja, maupun komunitas dalam suasana yang nyaman dan representatif.

Berlokasi strategis di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Neo+ Airport Jakarta optimistis kedua promo ini dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam merayakan momen Ramadan dan Idulfitri dengan pengalaman yang praktis, hangat, dan berkesan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program Ramadan Arabian Night dan reservasi, kunjungi media sosial resmi @neoairportjakarta atau hubungi tim reservasi Neo+ Airport Jakarta. (E-4)