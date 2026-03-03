Ngabuburit Festival Vol 2 di Trans Studio Bandung Wajib Masuk Wishlist Ramadan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Mencari rekomendasi tempat ngabuburit di Bandung saat Ramadhan 2026? Ngabuburit Festival Vol. 2 hadir sebagai salah satu event Ramadhan yang wajib Anda kunjungi. Diselenggarakan pada 5-8 Maret 2026 di Trans Studio Bandung, festival ini menawarkan pengalaman menunggu berbuka yang berbeda dari biasanya.
Mengusung tema “Ramadhan Raya with PrelovedFest.inc”, festival ini memadukan konsep hiburan, edukasi, belanja, hingga akses wahana permainan dalam satu lokasi. Ini adalah destinasi tepat bagi Anda yang ingin berburu barang branded bekas berkualitas sekaligus menikmati keseruan sore hari bersama keluarga atau teman.
Bukan sekadar bazaar biasa, dengan harga tiket masuk mulai dari Rp35.000, pengunjung sudah bisa menikmati pengalaman one-stop entertainment. Berikut adalah beberapa aktivitas utama yang tersedia:
Untuk memudahkan pengunjung, tersedia beberapa pilihan tiket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan:
|Kategori Tiket
|Hari
|Harga
|Festival Only (Loket)
|Setiap Hari
|Rp35.000
|Fun Ngabuburides (Full Experience)
|Kamis - Jumat
|Rp85.000
|Fun Ngabuburides (Full Experience)
|Sabtu - Minggu
|Rp95.000
Tips Hemat: Sangat disarankan untuk mengambil tiket Full Experience langsung melalui website resmi www.transentertainment.com. Selain lebih ekonomis, Anda bisa langsung masuk ke area wahana tanpa perlu mengantre di loket fisik.
Gunakan kartu dari bank partner untuk mendapatkan harga lebih murah bagi rombongan:
Salah satu keunggulan Ngabuburit Festival Vol 2 adalah lokasinya yang berada di dalam ruangan (indoor). Anda tidak perlu khawatir dengan perubahan cuaca atau hujan saat sedang asyik berbelanja atau bermain wahana. Fasilitas yang lengkap dan area yang luas menjadikan Trans Studio Bandung sebagai destinasi yang sangat family friendly.
Segera catat tanggalnya dan ajak keluarga untuk merasakan euforia Ramadhan yang lebih berkesan. Jangan lupa ikuti akun Instagram resmi @transstudio.bandung, @lumeclav, dan @prelovedfest.inc untuk pembaruan daftar KOL yang akan hadir! (RO/E-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved