Ngabuburit Festival Vol 2 di Trans Studio Bandung Wajib Masuk Wishlist Ramadan

Ilustrasi(Dok Trans Studio Bandung)

Mencari rekomendasi tempat ngabuburit di Bandung saat Ramadhan 2026? Ngabuburit Festival Vol. 2 hadir sebagai salah satu event Ramadhan yang wajib Anda kunjungi. Diselenggarakan pada 5-8 Maret 2026 di Trans Studio Bandung, festival ini menawarkan pengalaman menunggu berbuka yang berbeda dari biasanya.

Mengusung tema “Ramadhan Raya with PrelovedFest.inc”, festival ini memadukan konsep hiburan, edukasi, belanja, hingga akses wahana permainan dalam satu lokasi. Ini adalah destinasi tepat bagi Anda yang ingin berburu barang branded bekas berkualitas sekaligus menikmati keseruan sore hari bersama keluarga atau teman.

Aktivitas Seru di Ngabuburit Festival Vol 2

Bukan sekadar bazaar biasa, dengan harga tiket masuk mulai dari Rp35.000, pengunjung sudah bisa menikmati pengalaman one-stop entertainment. Berikut adalah beberapa aktivitas utama yang tersedia:

Bazaar Preloved & Flash Sale: Temukan koleksi fashion terbaik dari berbagai tenant dan KOL (Key Opinion Leader) terpilih dengan harga miring.

Lelang & Talkshow KOL: Kesempatan langka untuk mengikuti lelang barang pribadi dari influencer ternama serta sesi berbagi cerita inspiratif.

Free Workshop: Isi waktu menunggu berbuka dengan mempelajari keterampilan baru secara gratis di area festival.

Fun Science with Prof. Aino & Miss Mey: Edukasi interaktif yang sangat cocok untuk si kecil di area Science Center Trans Studio Bandung.

International Show & Mini Games: Saksikan pertunjukan "Love Story The Prince of Arashi" di Amphitheater dan Finale Show yang memukau setiap harinya.

Informasi Harga Tiket dan Promo Bank Ramadhan 2026

Untuk memudahkan pengunjung, tersedia beberapa pilihan tiket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan:

Kategori Tiket Hari Harga Festival Only (Loket) Setiap Hari Rp35.000 Fun Ngabuburides (Full Experience) Kamis - Jumat Rp85.000 Fun Ngabuburides (Full Experience) Sabtu - Minggu Rp95.000

Tips Hemat: Sangat disarankan untuk mengambil tiket Full Experience langsung melalui website resmi www.transentertainment.com. Selain lebih ekonomis, Anda bisa langsung masuk ke area wahana tanpa perlu mengantre di loket fisik.

Promo Spesial Bank Partner (Paket 3 Tiket)

Gunakan kartu dari bank partner untuk mendapatkan harga lebih murah bagi rombongan:

Allo Bank & Mandiri: Rp240.000 (Weekdays) / Rp270.000 (Weekend) untuk 3 orang.

Bank Mega: Rp228.000 (Weekdays) / Rp256.500 (Weekend) untuk 3 orang.

Ngabuburit Nyaman Tanpa Takut Hujan

Salah satu keunggulan Ngabuburit Festival Vol 2 adalah lokasinya yang berada di dalam ruangan (indoor). Anda tidak perlu khawatir dengan perubahan cuaca atau hujan saat sedang asyik berbelanja atau bermain wahana. Fasilitas yang lengkap dan area yang luas menjadikan Trans Studio Bandung sebagai destinasi yang sangat family friendly.

Segera catat tanggalnya dan ajak keluarga untuk merasakan euforia Ramadhan yang lebih berkesan. Jangan lupa ikuti akun Instagram resmi @transstudio.bandung, @lumeclav, dan @prelovedfest.inc untuk pembaruan daftar KOL yang akan hadir! (RO/E-4)