Novotel Suites Yogyakarta Malioboro Perkenalkan ERT Gabungan untuk Penanganan Darurat

Novotel Suites Yogyakarta Malioboro Perkenalkan ERT Gabungan(Dok. Hotel Novotel Suites Yogyakarta Malioboro)

NOVOTEL Suites Yogyakarta Malioboro bersama berbagai instansi dan pelaku usaha di kawasan Malioboro resmi meluncurkan Emergency Response Team (ERT), sebuah unit gabungan yang bertugas khusus dalam penanganan evakuasi darurat. Peresmian ERT ini ditandai dengan acara penandatanganan MoU yang berlangsung pada hari Selasa (10/2) di Mataram Ballroom Novotel Suites Yogyakarta Malioboro.

Unit ERT ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan pelaku usaha di kawasan Malioboro. Beberapa instansi pemerintah yang terlibat meliputi DPRD, BPBD, Koramil, Polsek, Damkarmat, serta RT dan RW. Adapun pelaku bisnis yang turut serta antara lain, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Malyabhara Hotel, Malioboro Mall, Plaza Malioboro, dan Krisna Oleh-oleh.

Baca juga : Novotel Suites Yogyakarta Malioboro Raih Gold Winner Di Wonderful Indonesia Awards 2025

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Novi Soesanto, General Manager Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, bersama dengan para pimpinan instansi dan pelaku bisnis lainnya, termasuk Arisandi Ariantoko (Store Manager Krisna Oleh-oleh Nusantara), Ika Setyaningroem (General Manager Malyabhara Hotel), Budi Setia Raharjo (General Manager Malioboro Mall), dan Indta Gunawan Wicaksono (General Manager Plaza Malioboro).

Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB, dengan diawali oleh tarian pembuka Tanjung Gemilang, dilanjutkan dengan sambutan dari para pimpinan.

"Inisiatif ini adalah langkah konkret untuk menangani isu keamanan yang menjadi perhatian bersama. Kami berharap melalui evaluasi yang konsisten dan komunikasi yang lebih kuat antar pihak terkait, kerjasama ini dapat menjadi proyek percontohan di Yogyakarta yang dapat diikuti oleh pelaku bisnis lainnya demi terciptanya lingkungan yang lebih aman," ujar Novi Soesanto dalam sambutannya.

Baca juga : Novotel Suites Yogyakarta Malioboro Dukung Teman Difabel Untuk Berprofesi Melalui Program Duo Days

Kepala BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, juga mengungkapkan harapannya bahwa kolaborasi ini dapat menjadi aksi nyata dalam merespons isu bencana yang belakangan ini sering terjadi. Ia juga menekankan pentingnya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tangguh dan aman bagi masyarakat serta wisatawan.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta turut mendukung kerja sama ini sebagai upaya penanggulangan kebakaran dan meminimalisir potensi bencana.

Selain peresmian MoU, acara ini juga memberikan pelatihan bagi peserta yang meliputi Cardiopulmonary Resuscitation(CPR) yang disampaikan oleh DC Purnomo Wahyudi dari BPBD Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti dengan pengenalan serta penayangan perlengkapan keselamatan, termasuk fire trolley.

Melalui pembentukan Emergency Response Team (ERT) ini, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro bersama instansi dan pelaku usaha lainnya berharap dapat menjadikan Malioboro sebagai destinasi wisata yang lebih aman dan terjaga. ERT diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam evakuasi dan penyelamatan masyarakat serta wisatawan saat terjadi situasi darurat atau bencana yang tidak diinginkan. (Z-10)