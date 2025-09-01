Paket Menginap Seminggu Hemat atau Paket Menginap Gratis Massage, Sekarang hadir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta

The Tavia Heritage Hotel(Dok. Istimewa)

SAMBUT bulan September dengan liburan seru dan penuh kenyamanan di The Tavia Heritage Hotel. Hotel bintang 4 yang terletak di kawasan strategis Jakarta Pusat ini menawarkan dua paket promosi istimewa untuk para tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap yang susah untuk dilupakan.

Savetember: Staycation Hemat, Gratis Massage

Untuk para wisatawan yang mencari liburan singkat namun tetap bugar, Savetember adalah paket yang tidak boleh dilewatkan. Hanya dengan IDR 800.000 net per malam, Anda bisa menikmati menginap di Superior Room dengan sarapan untuk 2 orang, serta diskon 10% dengan mengikuti akun

Instagram @taviheritage. Tak ketinggalan, akses gratis ke fitness center dan kolam renang, serta bonus Massage juga tersedia untuk menambah kenyamanan Anda selama menginap.

Savecation: Liburan Hemat dengan Fasilitas Lengkap

Buat yang ingin liburan santai tanpa menguras kantong, paket Savecation bisa jadi pilihan yang pas!

Cukup dengan IDR 4.050.000 net, Anda bisa menginap 6 malam di Superior Room lengkap dengan sarapan untuk 2 orang. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan. Bonusnya 7 pcs laundry gratis setiap hari! dan jangan lupa, diskon 15% untuk food & beverage di Restoran hotel juga tersedia. Paket ini cocok banget buat yang ingin menikmati liburan lama dengan kenyamanan maksimal, tanpa khawatir soal biaya.

Suhendra, General Manager The Tavia Heritage Hote mengatakan, “Kami sangat antusias untuk menghadirkan promo-promo spesial ini. Bulan September adalah waktu yang sempurna untuk menikmati waktu bersama keluarga atau teman-teman dalam suasana yang lebih tenang dan nyaman. Melalui paket Savecation dan Savetember, kami ingin memberikan pengalaman liburan yang tidak hanya menyenangkan hati, tetapi juga pikiran, dengan harga yang sangat terjangkau. Kami berharap para tamu bisa merasakan kualitas pelayanan terbaik yang selalu kami jaga, serta menikmati fasilitas hotel yang sudah kami siapkan dengan penuh hati.” (RO)